„Pierwsza miłość”. Piotrek jest załamany. Znajdzie sposób, by wrócić do śledztwa?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Piotrek źle znosi odsunięcie go od śledztwa. Nagle przypomina sobie pewien szczegół, który może wskazać, kto jest prawdziwym mordercą. Rozpoczyna poszukiwania. W toku śledztwa wychodzi prawdziwa przyczyna zgonu ofiary. Przez nagłe odejście Sandry Kalina jest przytłoczona nawałem obowiązków. Zespół próbuje obmyślić jak najskuteczniejszą strategię sprzedaży mieszkań na pechowym osiedlu, o którym ciągle głośno w mediach z powodu śledztwa policji. Kolejne osoby rezygnują z umów. Dorota postanawia wykorzystać swój dar przekonywania na jednym z klientów.

Natomiast Marysia pokazuje Michałowi mieszkania, do których mógłby się przenieść. On jednak ma pewne wymagania, które nowe lokum musiałoby spełniać, aby dobrze się tam poczuł. Wydaje się, że chce opóźnić moment swojej wyprowadzki. Wenerski postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i przyspieszyć tok wydarzeń. Czy jego argumenty przekonają Michała do szybkiego usunięcia się z mieszkania Marysi?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

