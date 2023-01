Złote Globy 2023. „Ród Smoka” zrobił to, czego nie udało się „Grze o tron”

Na gali Złotych Globów 2023 z ekipy „Rodu Smoka” pojawili się Emma D'Arcy (starsza księżniczka Rhaenyra Targaryen), Milly Alcock (młodsza Rhaenyra Targaryen) i Miguel Sapochnik, jeden z twórców serii. Hit HBO Max pokonał ostatnie sezony „Better Call Saul” i „Ozarka” platformy Netflix, a także głośną ostatnio serię „Rozdzielenie” Apple TV+. Zwycięstwo „Rodu smoka” jest historycznym dla HBO Max. „Grze o tron” nie udało się tego dokonać mimo pięciu nominacji podczas, gdy serial był emitowany.

Miguel Sapochnik, który formalnie nie jest już zaangażowany w serial, ponieważ odszedł z ekipy po 1. sezonie, odebrał statuetkę. Reżyserem kolejnej odsłony, do której zdjęcia rozpoczną się w marcu 2023 roku, będzie Ryan Condal. Jako producent wykonawczy i reżyser dołącza też do ekipy weteran franczyzy Alan Taylor.

W sumie produkcje HBO Max zdobyły podczas tegorocznych Złotych Globów cztery statuetki. Nagrodzony został też „Biały Lotos” w kategorii „najlepsza seria limitowana lub antologia” oraz gwiazda tego serialu Jennifer Coolidge. Statuetkę otrzymała również Zendaya za rolę w „Euforii”.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

Czytaj też:

Złote Globy 2023. Wielcy przegrani gali. „Glass Onion”, „Wednesday”, „Avatar: Istota wody” bez statuetekCzytaj też:

Złote Globy 2023. Historyczne momenty wydarzenia. To zapamiętają wszyscy