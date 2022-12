„Sanatorium miłości” jest reżyserowane? Uczestniczka show postawiła sprawę jasno

Już 1 stycznia widzowie Telewizji Polskiej będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek wyczekiwanego 5. sezonu „Sanatorium miłości”. W mediach społecznościowych show ujawnieni już zostali wszyscy uczestnicy kolejnej edycji. Wśród nich jest Anita z Bydgoszczy, która na co dzień jest dentystką, wciąż aktywną zawodowo. „Anita jest rozwódką, szczęśliwą matką oraz babcią. Podkreśla, że do ludzi ma szczęście, a jej życie jest udane, choć nie uniknęła trudnych chwil. Wciąż wierzy w miłość, chciałaby spotkać kogoś otwartego, gotowego na wspólne doświadczenia, podobnego do niej charakterologicznie. Bez autorytarnych zapędów. Kogoś jej pokroju” – czytamy o uczestniczce.

Teraz Anita postanowiła zwrócić się do widzów „Sanatorium miłości”. Wszystko przez wpis na profilu w mediach społecznościowych programu, gdzie – już po raz kolejny – internauci zarzucili show, że jest wyreżyserowane.

„Cały program od A do Z wyreżyserowany. Zero spontaniczności. Wszystko dla potrzeb tv. Dlaczego wybierają »seniorów« bardzo dobrze sytuowanych, a nie »średnio«” – zapytała jedna z internautek.

„Jestem uczestniczką tej edycji, zapewniam Panią, że tam nic nie jest wyreżyserowane, czysty spontan, energia tej grupy jest niezwykła” – odpowiedziała jej Anita.

„Sanatorium miłości”

Pierwszy odcinek 5. sezonu „Sanatorium miłości” wystartuje już 1 stycznia, zastępując w paśmie program „Rolnik szuka żony”. To program, który udowadnia, że na znalezienie drugiej połówki nigdy nie jest za późno. Jego uczestnicy to dwunastka seniorów z całej Polski. Każde z nich będzie miało możliwość poznania się bliżej podczas pobytu w uzdrowisku w Busku-Zdroju. Czy nawiązane przez kuracjuszy relacje przerodzą się w miłość? O tym przekonamy się w najnowszym sezonie programu.

Poprzednie sezony „Sanatorium miłości” wzbudzały w widzach cały wachlarz emocji, z zapartym tchem śledzili losy uczestników. Program spełnił swoją misję i pomógł odnaleźć szczęście niejednemu seniorowi, pokazując, że w miłości wiek nie ma znaczenia. Piąty sezon „Sanatorium miłości” ponownie poprowadzi Marta Manowska.

Kiedy rusza 5. edycja „Sanatorium miłości”?

Pierwszy odcinek 5. edycji „Sanatorium miłości” widzowie obejrzą już 1 stycznia 2023 roku o godzinie 21:20 na antenie TVP1.

