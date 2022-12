„Pierwsza miłość”. Oskar ma dość podejrzeń Kaliny

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kalina postawia wprost zapytać Oskara, czy on zdradza ją z Sandrą. Te oskarżenia zaskakują Oskara. Urażony zwierza się Brianowi, który chce ich pogodzić. Dorota ma już dosyć tego, że Sandra niszczy każdy związek. Postanawia się z nią skonfrontować. Natomiast Kacper spotyka się z Bartkiem, który przyjechał do Wrocławia, by poradzić się prawnika w sprawie Eweliny. Zwierza się ze swoich problemów w klinice i w małżeństwie.

Weronika przychodzi do Samuela, który chce wreszcie dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach wobec niego. Ma wrażenie, że kłamała wyznając mu swą miłość. Samuel cierpi, widząc ukochaną z innym. Daje Weronice ostatnią szansę na ucieczkę z nim. Trudne i pełne stresu dni w Jaśle dobiegają końca. Czy rzeczywiście?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

