„M jak miłość”. Magda da drugą szansę Andrzejowi?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w nowym odcinku?

Julia nadal próbuje zbliżyć się do Budzyńskiego, ale ten znów nieświadomie ją rani mówiąc, że pragnie jedynie odzyskać serce Magdy. Tymczasem Budzyńska nadal chce rozwodu i w końcu prosi Kamila, by to właśnie on reprezentował ją w sądzie. Wieczorem Siedlisko wypełniają goście zaproszeni przez Magdę z okazji ponownego otwarcia pensjonatu. Imprezę pomagają przygotować Kinga z Piotrem, którzy przy okazji wybierają się też na romantyczny spacerdo lasu. A Kisielowa bawi wszystkich. dając z mężem szalony pokaz flamenco.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

