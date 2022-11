Eksperyment społeczny, który pokochały miliony. „Miłość jest ślepa” wraca na Netflix

W epoce aplikacji randkowych grupa singli postanawia pójść pod prąd, aby przypomnieć Brazylii, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, a dobrze widzi się tylko sercem. Po sukcesie pierwszego sezonu „Miłość jest ślepa: Brazylia” powraca na Netflix, aby podnieść temperaturę w okresie świątecznym.

Zasady eksperymentu są takie same. Uczestnicy spędzają 10 dni na rozmowach, nie widząc siebie nawzajem, aby się poznać, zbliżyć do siebie i zdecydować, kogo chcą poślubić. Dopiero po dobraniu się w pary mogą zobaczyć się po raz pierwszy, wyjechać na miesiąc miodowy — w tym sezonie do hotelu w niesamowitym lesie amazońskim — spędzić razem czas i spróbować bliskości fizycznej. Następnie pary zamieszkują razem na miesiąc, aby wystawić na próbę swoją miłość, przyzwyczajenia, rutyny, codzienne problemy i oczywiście swoje rodziny i przyjaciół. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują dnia ślubu, kiedy to każdy z uczestników eksperymentu albo powie „tak” wspólnie z drugą połówką, albo… zostanie porzucony przed ołtarzem.

„Miłość jest ślepa: Brazylia”. Kiedy premiera 2. sezonu na Netflix?

Brazylijską wersję amerykańskiego reality show „Miłość jest ślepa” wyprodukowała firma Endemol Shine Brasil. Program reżyseruje Cássia Dian. Już 28 grudnia Camila Queiroz i Klebber Toledo powrócą jako gospodarze programu „Miłość jest ślepa: Brazylia”, który zostanie udostępniony w trzech częściach. Dwa pierwsze finały — 4 i 11 stycznia.

