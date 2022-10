„Barwy szczęścia”. Żona Jaworskiego wpada w szał. Chodzi o Sławkę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Streszczenie nowego odcinka

Damian na nowo próbuje przekonać Anię, by razem zamieszkali, ale Mirek nadal woli, by jego ojciec związał się z Renatą i próbuje oboje zbliżyć ku sobie. Później weto zgłasza także Luiza. Łukasz ulega szantażowi i Modrzycki wraca do pracy – ku zaskoczeniu całej redakcji, na czele z Alicją. Potem Sadowski mówi Weroniceo groźbach kolegi. Kasia, wspierana przez Vincenzo, próbuje wyznać Maksowi prawdę o stanie Igora. Stara się jak najmniej przy tym ranić chłopca. Tymczasem Sławka zaprzyjaźnia się z Jaworskim doprowadzając tym jego żonę na skraj wściekłości.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

