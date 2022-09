„M jak miłość”. Widzów czekają kolejne emocje. Co dziś w odcinku?

Co czeka na widzów w 1667. odcinku serialu „M jak miłość”? Mateusz przedstawia rodzinie przez Internet swojego kolegę ze statku, Rafała Kuleszę, a Barbara wciąż ukrywa przed wnukiem fakt, że Lilka wróciła do Grabiny. Tymczasem dziewczyna wyznaje Marii, że tak naprawdę uciekła od Ethana, bo ten ją bił i zastraszał. Ula z Bartkiem próbują poznać przeszłość Jakubczyka i odkrywają, że siedział w więzieniu, a w okolicy krążą plotki, że okradł lokalnego biznesmena Lipkowskiego. Mężczyzna zdradza jednak Lisieckim, że senior wyświadczył mu przysługę, za którą mu zapłacił wziął na siebie winę, gdy Lipkowski pod wpływem alkoholu spowodował wypadek.

Ula z Bartkiem zapraszają poza tym na obiad Jagodę i Tadeusza licząc na to, że oboje w końcu poczują do siebie sympatię. Rogowski pomaga Basi pogodzić się z Dawidem, choć nastolatek wciąż jest zazdrosny o przyjaźń dziewczyny z Antkiem. Tymczasem Nieśpielak senior uparcie namawia Marię, by sprzedała mu swoją działkę, a gdy Rogowska odmawia, nagle próbuje ją pocałować. Kisielowa donosi później sąsiadom, że budowa kliniki profesora została wstrzymana i to w atmosferze skandalu, bo wójt trafił do aresztu oskarżony o przyjęcie łapówki w zamian za wydanie zgody na inwestycję, która może zrujnować całą okolicę.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2. Najnowszy, 1666 odcinek „M jak miłość” już w poniedziałek 5 września.

Czytaj też:

Łukasz Nowicki poprowadzi nowy teleturniej na kanale TVP