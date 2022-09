„Anioły z Sindżaru” we wrześniu na HBO Max. To dokumentacja zbrodni tzw. Państwa Islamskiego

Hanifa, główna bohaterka dokumentu, cudem uniknęła porwania przez żołnierzy ISIS, którzy brutalnie napadli w 2014 roku na społeczność jezydzką, będącą mniejszością etniczną i religijną, mieszkającą w irackim regionie Sindżar. Pięć młodszych, nastoletnich sióstr Hanify nie miało tyle szczęścia - zostały uprowadzone, a następnie poddane torturom i niejednokrotnie zgwałcone. Hanifa podejmuje się niebezpiecznej misji odnalezienia sióstr i sprowadzenia ich do domu. Obiecała to ojcu, który zmarł po tym, jak dowiedział się, jak okrutnie żołnierze ISIS potraktowali jego córki. Hanna Polak, towarzysząc jej w poszukiwaniach, demaskuje skalę dokonanej zbrodni i pokazuje, jak mimo doznanej tragedii niezwykle silną i zdeterminowaną kobietą jest Hanifa.

- Przed ludobójstwem byliśmy farmerami. Pracowaliśmy razem, żyliśmy wszyscy obok siebie. Byliśmy szczęśliwymi ludźmi i szanowaliśmy się nawzajem – mówi w filmie Saeed, drugi bohater filmu, który także cudem ocalał i widział, w jak bestialski sposób zostali zamordowani jego bliscy. Hanna Polak jedzie z nim do rodzinnej wioski, z której zostały tylko gruzy i kości zamordowanych mieszkańców. Relacje Saeeda uświadamiają, jak łatwo można zniszczyć życie niezagrażającej nikomu społeczności, tylko dlatego, że wyznaje ona inną wiarę.

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w dokumencie

W filmie pojawia się także Nadia Murad, Jezydka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, której udało się uciec z niewoli. Jest siostrą Saeeda, który ze wzruszeniem ogląda jej mowę noblowską. Nadia apeluje w niej o pomoc i stawia światu ważne pytania. Zastanawia się także, jak to jest możliwe, że w XXI wieku, dobie globalizacji i praw człowieka, dokonuje się masakry niewinnej ludności i oddaje do niewoli seksualnej prawie 7 tysięcy niewinnych, często bardzo młodych Jezydek, a świat nic nie robi, żeby je ocalić.

Nagradzany film

Dokument Anioły z Sindżaru został wyprodukowany przez HBO Max, Hanna Polak Films, Saxonia Entertainment, Česká Telewize, z udziałem ZDF we współpracy z Arte. Produkcja zdobyła Grand Prix Dolnego Śląska tegorocznego 19. Millenium Docs Against Gravity, a także Nagrodę Najlepszego Filmu Polskiego 19. Millenium Docs Against Gravity. Film został również zakwalifikowany na listę tytułów kandydujących do nominacji do Europejskich Nagród Filmowych.

„Anioły z Sindżaru”. Kiedy premiera?

Premiera dokumentu „Anioły z Sindżaru” w reż. Hanny Polak odbędzie się 30 września w HBO Max, a emisja w HBO 27 października.

