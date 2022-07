Polski film dokumentalny „Stado” jest już dostępny na HBO Max

Film dokumentalny „Stado” prezentowany był na wielu festiwalach filmowych i otrzymał Nagrodę Publiczności w Konkursie Filmów Dokumentalnych na 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Był również pokazywany na festiwalach Visions du Réel, Kino w Trampkach oraz Młodzi i Film w Koszalinie. Twórczyniami filmu są Monika Kotecka oraz Karolina Poryzała, które odpowiadają za scenariusz i reżyserię. Producentką filmu jest Agnieszka Wasiak.

„Stado”. O czym opowiada dokument?

Kiedy amatorski żeński klub sportowy Volteo podejmuje wyzwanie, by zostać reprezentacją narodową w woltyżerce, jego członkinie nie zdają sobie sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z taką decyzją. Stado to opowieść o zmianach, jakie ta decyzja niesie za sobą w życiu trenerki Natalii, a także członkiń zespołu, zwłaszcza najmłodszej Zosi i najstarszej Oli. W imię jednego celu będą musiały pokonać własne słabości i zamienić niedzielne hobby w codzienny obowiązek. Droga do sukcesu jest wyboista i pełna trudnych emocji, gdzie gorzki posmak porażek utrzymuje się znacznie dłużej niż słodki zapach zwycięstw. Jednak prawdziwą przygodą są lekcje przyjaźni, odpowiedzialności i wierności sobie, które dzieją się między treningami, podczas których dziewczęta osiągają pełnoletność i uczą się być samoświadomymi, w pełni zrealizowanymi kobietami.

„Stado”. Gdzie oglądać?

Najnowszy polski film dokumentalny Max Original „Stado” dostępny jest już w HBO Max. Premierowa emisja na antenie HBO odbędzie się 4 sierpnia o godz. 20:10.

