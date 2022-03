„Świat według Kiepskich” obchodzi 23. urodziny. Poznajcie ciekawostki o serialu

Pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich” został wyemitowany 16 marca 1999 roku na antenie Polsatu. Opowiada o przygodach i perypetiach rodziny Kiepskich, ich sąsiadów i przyjaciół. Akcja toczy się w kamienicy we Wrocławiu na osiedlu Kosmonautów przy ulicy Ćwiartki 3/4. W główną rolę Ferdynanda Kiepskiego wciela się Andrzej Grabowski. Ulubionym zajęciem mężczyzny jest picie piwa i oglądanie telewizji. Jego pasje podziela z nim syn – Walduś, w tej roli Bartosz Żukowski. W fabule nie brakuje też damskich postaci. W żonę Kiepskiego – Halinkę od lat wciela się Marzena Kipiel Sztuka, a córkę małżeństwa – Mariolę gra Barbara Mularczyk. Wspominając kultową produkcję nie można zapomnieć o babci Rozalii, którą grała Krystyna Feldman. W kamienicy poza rodziną Kiepskich mieszka Marian Paździoch z żoną oraz Arnold Boczek, którzy równie często pojawiali się na ekranie.

Ciekawostki o serialu „Świat według Kiepskich”

Pomysł na serial został wyłoniony z konkursu, który w 1977 ogłosił Polsat. Stacja chciała nakręcić sitcom i dzięki zgłoszeniom powstały aż trzy produkcje: „Rodzina zastępcza”, „Graczykowie” i „Świat według Kiepskich”, który jako jedyny kręcony jest do dzisiaj. Pierwsza nazwa produkcji to „Kiepskich świat”, jednak szybko została zmieniona. Zmienione zostało także imię głównego bohatera, który miał być Ludwikiem. To nie przypadło do gustu Andrzejowi Grabowskiemu, w jednym z wywiadów powiedział, że skoro był Ferdynand Wielki, to powinien być także Ferdynand Kiepski. Co ciekawe, pierwsze 77 odcinków zostało nakręconych w prawdziwej wrocławskiej kamienicy na rogu ulic Podwale i Dworcowej. Kolejne powstały w studiu zdjęciowym. Z oryginalnego mieszkania zabrano nawet framugi od drzwi, zastępując je nowymi. Mimo zdjęć w budynku wciąż mieszkali wrocławianie. Jak wynika z relacji pracowników planu – mieli być bardzo cierpliwi i czekać nawet kilkanaście minut, by przejść korytarzem.

Początkowo w jedną z głównych ról, czyli w postać Haliny Kiepskiej, miała wcielać się Anna Majcher. Z medialnych doniesień wynika jednak, że aktorka nie chciała przeprowadzić się do Wrocławia. Także serialowy Waldek miał wyglądać inaczej. Pierwszy casting wygrał Marcin Janos Krawczyk, ale zrezygnował. Rolę Ferdynanda Kiepskiego miał otrzymać Ryszard Kotys (serialowy Marian Paździoch), ale jego wiek nie pokrywał się z wiekiem bohatera. Casting na tę rolę wygrał Andrzej Gałła, jednak twórcy stwierdzili, że jest zbyt mało znany, dopiero wtedy w Ferdka wcielił się Andrzej Grabowski.

Ukraiński odpowiednik „Świata według Kiepskich”

„Świat Według Kiepskich” ma rzeszę oddanych fanów. Produckja otrzymała dwie Złote Kamery – w 2001 i 2002 roku. W 2005 roku serial został usunięty z ramówki Polsatu, jednak nie na długo. Widzowie domagali się powrotu Kiepskich, co udało się już półtora roku później. Serial pod nazwą był też emitowany w Ukrainie, doczekał się nawet własnego odpowiednika nazwanego „Niepruchi”.

