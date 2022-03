Joanna Opozda publikuje nowe zdjęcie z synkiem i pierwszy raz od dawna się uśmiecha

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się jeszcze przed narodzinami ich pierwszego syna. Mimo że oboje dość lakonicznie komentują swoje sprawy osobiste, to wszystko na to wskazuje. Zarówno osobne zdjęcia z dzieckiem jak i krytyka ze strony środowiska filmowego, która spotyka Antoniego. Z doniesień medialnych wynika, że powodem problemów pary ma być niewierność aktora. Królikowski miał wdać się w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. Joanna Opozda cały czas nie skomentowała sprawy wprost, ale korzystając z okazji jaką był Dzień Kobiet składając życzenia postanowiła wyrazić wdzięczność za wsparcie, które dostaje od innych kobiet. „Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam” – napisała na swoim InstaStories.

Ostatnio do sprawy odniósł się także brat żony Antoniego Królikowskiego. Patryk Opozda skomentował zdjęcie swojego szwagra, na którym ten trzymał w objęciach małego Vincenta. „Karma wróci frajerze” – napisał Patryk Opozda, jednak komentarz zniknął bardzo szybko. Z bratem aktorki skontaktowała się redakcja Pudelka. Podczas rozmowy Patryk nie unikał trudnego tematu, jakim jest rozstanie Joanny i Antoniego – jak się okazało – Patryk poruszał z Antonim temat niewierności. – Nie zapomnę, jak rozmawialiśmy na ten temat – temat zdrad. Powiedziałem mu, że wiem jak to jest – w małżeństwie są kłótnie i dzieją się różne rzeczy, ale sam byłem zakochany i nigdy nie zdradziłem kochanej przeze mnie osoby! Bo jeśli się kogoś kocha, to nie ma się potrzeby zdradzania takiej osoby! I że tego samego oczekuję od niego wobec mojej siostry Asi, którą bardzo kocham i życzę jej jak najlepiej – powiedział. Brat Joanny Opozdy nie krył też rozczarowania zachowaniem Antoniego. – Chłopak mnie zawiódł – podkreślił.

Joanna Opozda publikuje nowe zdjęcie z synkiem

Od czas porodu Joanna Opozda mocno ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Zdjęcia, które publikuje z synkiem pojawią się tylko raz na jakiś czas, a na każdym z nich twarz maluszka jest zasłonięta emotikoną serca. We wtorkowy wieczór aktorka udostępniła na swoim InstaStories selfie z Vincentem. Nadal nie widzimy twarzy syna Antoniego Królikowskiego, ale Joanna pierwszy raz od dawna się uśmiecha. Maluszek leży na aktorce, która zadowolona patrzy w stronę aparatu.

