„Peaky Blinders” powraca z finałowym sezonem. Znamy datę premiery!

Serial stworzony przez Stevena Knighta po raz pierwszy został wyemitowany w BBC Two 8 lat temu, a za 4. sezon otrzymał nagrodę BAFTA dla najlepszego dramatu. W 2019 roku produkcję z ponad 7 milionami widzów przeniesiono do BBC One.

Co wiemy o 6. sezonie „Peaky Blinders”?

W 6. sezonie „Peaky Blinders” Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby. Już z wydanego wcześniej teasera dowiedzieliśmy się z kolei, że Tom Hardy znów wcieli się w Alfiego Solomonsa. Na ekran wracają też: Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy i Sophie Rundle i Stephen Graham. Zwiastun kolejnej odsłony nie ujawnia, jak zostanie przedstawiony wątek ciotki Polly, w związku ze śmiercią aktorki Helen McCrory w kwietniu tego roku.

– Peaky powracają i to z przytupem. Po wymuszonym opóźnieniu produkcji z powodu pandemii COVID-19 rodzina jest w ogromnym niebezpieczeństwie, a stawka nigdy nie była wyższa. Wierzymy, że będzie to najlepszy sezon ze wszystkich i jesteśmy pewni, że nasi niesamowici fani ją pokochają. Podczas gdy serial dobiega końca, historia będzie kontynuowana w innej formie – mówił wcześniej twórca i scenarzysta Steven Knight.

6. sezon „Peaky Blinders” został napisany przez Knighta, a Anthony Byrne powraca jako reżyser po udanym piątym otwarciu. Producentem finałowej odsłony jest Nick Goding.

Premiera 6. sezonu „Peaky Blinders”

Finałowy sezon produkcji zostanie wyemitowany w niedzielę 27 lutego o godz. 21:00 na platformie BBC iPlayer oraz na kanale BBC One. W Polsce serial zostanie prawdopodobnie okazany po zakończeniu emisji w Wielkiej Brytanii, czyli około połowy kwietnia.

instagramCzytaj też:

„Miłość, seks & pandemia” z bardzo niską oglądalnością. Vega się tłumaczy