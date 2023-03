Oscary 2023. Wszystko, co musisz wiedzieć. Gdzie w Polsce obejrzymy wydarzenie?

Producentami wykonawczymi i showrunnerami 95. gali wręczenia Oscarów są Glenn Weiss i Ricky Kirshner, a imprezę poprowadzi Jimmy Kimmel. Prezenter i komik już dwukrotnie wcześniej prowadził wydarzenie – w 2017 i 2018 roku.

Kimmel jest gospodarzem i producentem wykonawczym programu ABC „Jimmy Kimmel Live!”, a niedawno przedłużył umowę o trzy kolejne lata, dzięki czemu stał się jednym z najdłużej działających gospodarzy talk show w historii amerykańskiej telewizji.

Jak swój powrót na oscarową scenę widzi sam Kimmel? „To zaproszenie po raz trzeci jest albo wielkim zaszczytem albo pułapką. Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za to, że zapytała mnie tak szybko po tym, jak wszyscy inni odmówili” – napisał żartobliwie prezenter, tuż po ogłoszeniu, że poprowadzi wydarzenie.

Zespół reagowania kryzysowego na Oscarach

Bill Kramer poinformował, że specjalnie z okazji gali Oscarów utworzony został „zespół reagowania kryzysowego”, który będzie odpowiadał za to, co dzieje się na scenie. Ruch dyrektora generalnego Oscarów jest pokłosiem sytuacji, która miała miejsce rok temu, kiedy to Will Smith wszedł podczas gali na scenę i uderzył prowadzącego Chrisa Rocka, gdy ten miał właśnie zapowiedzieć statuetkę w kategorii „najlepszy film dokumentalny”.

Smith wrócił później na scenę, aby odebrać Oscara za rolę w filmie „King Richard”. Później przeprosił Chrisa Rocka, jednak Amerykańska Akademia postanowiła ukarać go 10 letnim wykluczeniem z gali.

Kramer przyznał, że ze względu na to, co wydarzyło się na oscarowej gali w 2022 roku, akademia zorientowała się, jak wiele rzeczy może w trakcie wydarzenia pójść nie tak, jak powinno. – Utworzony przez nas zespół może się szybko zebrać, wymyślić tok postępowania w ramach ćwiczonych wcześniej scenariuszy, wydać oświadczenie. Mamy też rzecznika i gotowe ramy działania – podał.

Oscary 2023. Nominacje

„Wszystko wszędzie naraz” (22 nominacje), „Na Zachodzie bez zmian” (18 nominacji) oraz „Duchy Inisherin” (16 nominacji) to filmy, które prowadzą w pierwszej fazie wyścigu po największą ilość statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. W wyścigu po Oscara znalazł się też polski film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Powalczy o tytuł najlepszej produkcji międzynarodowej.

Najlepszy film

„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”

„Tar”

„Top Gun: Maverick”

„W trójkącie”

„Women Talking”





Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Austin Butler

Colin Farrell

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Cate Blanchett „Tar”

Ana De Armas „Blondynka”

Andrea Riseborough „To Leslie”

Michelle Williams „Fabelmanowie”

Michelle Yeoh „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Brendan Gleeson „Duchy Inisherin”

Brian Tyree Henry „Most”

Judd Hirsch „Fabelmanowie”

Barry Keoghan „Duchy Inisherin”

Ke Huy Quan „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Angella Bassett „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

Hong Chau „Wieloryb”

Kerry Condon „Duchy Inisherin”

Jamie Lee Curtis „Wszystko wszędzie naraz”

Stephanie Hsu „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepszy reżyser



Martin McDonagh „Duchy Inisherin”

Daniel Kwan Daniel Scheinert „Wszystko wszędzie naraz”

Steven Spielberg „Fabelmanowie”

Todd Field „Tár”

Ruben Ostlund „W trójkącie”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”

„Tar”

„W trójkącie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Na zachodzie bez zmian”

„Glass Onion: Film z serii >>Na noże<<”

„Living”

„Top Gun: Maverick”

„Women Talking”



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

„The Elephant Whisperers”

„Haulout”

„How Do You Measure a Year?”

„Efekt Marthy Mitchell”

„Stranger at the Gate”





Najlepsza charakteryzacja i fryzury



„Na Zachodzie bez zmian”

„The Batman”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Elvis”

„Wieloryb”



Najlepsza muzyka oryginalna



„Na Zachodzie bez zmian”

„Babilon”

„Duchy Inisherin”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Fabelmanowie”



Najlepsza piosenka



„Applause” – „Tell It Like a Woman”

„Hold My Hand” – “Top Gun: Maverick”)

„Lift Me Up” –

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Naatu Naatu” – „RRR”

„This Is A Life” – „Wszystko wszędzie naraz”



Najlepsza scenografia



„Na zachodzie bez zmian”

„BARDO, fałszywa kronika garści prawd”

„Elvis”

„Imperium światła”

„Tar”



Najlepsze efekty specjalne



„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

„The Batman”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Top Gun: Maverick”



Najlepsze kostiumy



„Babilon”

„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Paryż pani Harris”



Najlepsze zdjęcia



„Na Zachodzie bez zmian”

„BARDO, fałszywa kronika garści prawd”

„Elvis”

„Imperium światła”

„Tar”



Najlepszy długometrażowy film animowany

„Guillermo del Toro: Pinokio”

„Marcel the Shell with Shoes On”

„Kot w butach: Ostatnie życzenie”

„Morska bestia”

„To nie wypanda”





Najlepszy dźwięk



„Na zachodzie bez zmian”

„Avatar: Istota wody”

Batman

„Elvis”

„Top Gun: Maverick”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

„An Irish Goodbye”

„Ivalu”

„Le Pupille”

„Night Ride”

„The Red Suitcase”





Najlepszy krótkometrażowy film animowany

„Chłopiec, kret, lis i koń”

„The Flying Sailor”

„Ice Merchants”

„My Year of Dicks”

„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”





Najlepszy montaż

„Duchy Inisherin”

„Elvis”

„Wszystko wszędzie naraz”

„Tar”

„Top Gun: Maverick”





Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



„All that Breathes”

„All The Beauty And The Bloodshed”

„Wulkan miłości”

„A House Made of Splinters”

„Nawalny”



Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy



„Na Zachodzie bez zmian”

„Argentyna, 1985”

„Blisko”

„IO”

„The Quiet Girl”

Gdzie oglądać Oscary 2023?

W Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów będzie można obejrzeć wyłącznie w Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ online. Studio poprowadzą znawcy filmu: dziennikarka i felietonistka Karolina Korwin Piotrowska oraz Błażej Hrapkowicz – krytyk filmowy i prezenter.

Transmisja z ceremonii, którą otworzy o godz. 00:30 półgodzinna relacja z czerwonego dywanu, potrwa do 5:00 rano.

Relację na żywo z oscarowej gali jak co roku będziemy dla państwa prowadzić na Wprost.pl. Startujemy o północy!

