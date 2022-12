Oscary 2023. Te filmy mogą powalczyć o statuetki. Wśród nich polska produkcja

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej udostępniła shortlistę kandydatów do nominacji aż w 10 kategoriach m.in Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy czy Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Mimo że same nominacje zostaną ujawnione dopiero 24 stycznia 2023 roku, to już teraz produkcje budzą niemałe emocje. Szansa na nominację to nie lada wyróżnienie.

Oscary 2023: shortlista z polskim akcentem

Wśród wymienionych produkcji nie zabrakło polskiego akcentu. Na shortliście pełnometrażowych filmów międzynarodowych znalazł się film „IO” Jerzego Skolimowskiego. Obraz ma już na swoim koncie jedno ważne wyróżnienie – nagrodę jury na festiwalu w Cannes. „IO” to współczesna interpretacja fabuły filmu Roberta Bressona „Na los szczęścia, Baltazarze” z 1966 roku. Film opowiada historię osła, który najpierw pracuje w polskim cyrku, a następnie trafia do włoskiej rzeźni. Jak zapewniają twórcy – „to gorzka, ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi”. Film nawiązuje też do relacji społecznych i zmian kulturowych. „To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie” – czytamy w komunikacie.

Film ma jednak sporą konkurencję, bo poza nim o nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy walczy belgijska produkcja „Blisko” Lukasa Dhonta, ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a „Na zachodzie bez zmian” czy „W gorsecie” – opowieść o skandalistce wiedeńskiego dworu cesarzowej Elżbiecie. Na shortliście znalazł się także zdobywca Oscarów Alejandro Gonzáleza Iñárritu ze swoim obrazem „Bardo, fałszywa kronika garść prawdy”.

Oscary 2023. Kto ma szansę na nominację?

Natomiast w przypadku shortlisty w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny warte uwagi są filmy o wybitnych muzykach. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej doceniła obraz o Davidzie Bowie „Moonage Daydream” oraz „Hallelujah: Leonard Cohen”. O nominację walczy też dokument o Aleksieju Nawalnyma, a także o tymczasowym domu dziecka, położonym w samym środku ukraińskiej strefy wojennej Dom z drzazg.

Uroczystość wręczenia Oscarów zaplanowana została na 12 marca 2023 rok.

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny



„Wszystko, co żyje”„Całe to piękno i krew”„Bad Axe”„Dzieci mgły”„Potomkowie”„Wulkan miłości”„Hallelujah: Leonard Cohen”„Hidden Letters”„Dom z drzazg”„Kryptonim Jane”„Last Flight Home”„Moonage Daydream”„Navalny”„Odwrót”„Terytorium”



Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny



„American Justice on Trial: People v. Newton”„Anastasia”„Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison”„As Far as They Can Run”„Zaklinacze słoni”„The Flagmakers”„Happiness Is £4 Million”„Haulout”„Holding Moses”„Jak minął rok?”„Efekt Marthy Mitchell”„Kłopotliwy niedźwiedź”„Shut Up and Paint”„Stranger at the Gate”„38 w Madison Square Garden”



Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy





Argentyna, „Argentyna, 1985”Austria, „W gorsecie”Belgium, „Blisko”Kambodża, „owrót do Seulu”Dania, „Holy Spider”Francja, „Saint Omer”Indie, „Last Film Show”Irlandia, „Cicha dziewczyna”Meksyk, „Bardo, fałszywa kronika garści prawd”Maroko, „Turkusowa suknia”Niemcy, „Na Zachodzie bez zmian”Pakistan, „Joyland”Polska, „IO”Korea Południowa, „Podejrzana”Szwecja, „Cairo Conspiracy”



Najlepsza charakteryzacja i fryzury





„Na Zachodzie bez zmian”„Amsterdam”„Babilon”„Batman”„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”„Blondynka”„Zbrodnie przyszłości”„Elvis”„Wyzwolenie”„Wieloryb”



Najlepsza muzyka



„Na Zachodzie bez zmian”„Avatar: Istota wody”„Babilon”„Duchy Inisherin”„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”„Devotion”„Nie martw sie, kochanie”„Wszystko wszędzie naraz”„Fabelmanowie”„Glass Onion: Film z serii „Na noże”„Guillermo del Toro: Pinokio”„Nie!”„Jednym głosem”„Królowa wojownik”„Women Talking”



Najlepsza piosenka



„Time” – „Amsterdam”„Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” – „Avatar: Istota wody”„Lift Me Up” – „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”„This Is A Life” – „Wszystko wszędzie naraz”„Ciao Papa” – „Guillermo del Toro: Pinokio”„Til You’re Home” – „Mężczyzna imieniem Otto”„Naatu Naatu” – „RRR”„My Mind & Me” – „Selena Gomez: Nic o mnie beze mnie”„Good Afternoon” – „Świateczny duch”„Applause” – „Tell It like a Woman”„Stand Up” – „Till”„Hold My Hand” – „Top Gun: Maverick”„Dust & Ash” – „The Voice of Dust and Ash”„Carolina” – „Gdzie śpiewają raki”„New Body Rhumba” – „Biały szum”



Najlepszy krótkometrażowy film animowany





„Czarna zjeżdżalnia”„Chłopiec, kret, lis i koń”„Debiutantka”„The Flying Sailor”„The Garbage Man”„Ice Merchants”„It’s Nice in Here”„More than I Want to Remember”„My Year of Dicks”„New Moon”„An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”„Passenger”„Save Ralph”„Sierra”„Steakhouse”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski





„All in Favor”„Almost Home”„An Irish Goodbye”„Ivalu”„Le Pupille”„Samotny wilk”„Nakam”„Night Ride”„Plastic Killer”„The Red Suitcase”„Właściwe słowa”„Sideral”„The Treatment”„Tula”„Warsha”



Dźwięk



„Na Zachodzie bez zmian”„Avatar: Istota wody”„Babilon”„Batman”„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”„Elvis”„Wszystko wszędzie naraz”„Guillermo del Toro: Pinokio”„Moonage Daydream”„Top Gun: Maverick”



Najlepsze efekty specjalne





„Na Zachodzie bez zmian”„Avatar: Istota wody”„Batman”„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”„Doktor Strange w multiwersum obłędu”„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a”„Jurassic World Dominion”„Nie!”„Trzynastu”„Top Gun: Maverick”Czytaj też:

