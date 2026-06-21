Gwiazda „Rodziny Soprano” przeżyła koszmar. Życie przegoniło scenariusz

Była gwiazdą jednej z najsłynniejszych telewizyjnych rodzin mafijnych w historii, ale jak się okazuje, prawdziwe problemy Jamie Lynn Sigler rozgrywały się daleko od planu „Rodziny Soprano”. Aktorka po latach postanowiła opowiedzieć o kulisach swojego pierwszego małżeństwa, które, jak sama przyznaje, było pełne manipulacji, finansowych nadużyć i toksycznych relacji.

Gwiazda „Rodziny Soprano” ujawniła bolesną prawdę

Jamie Lynn Sigler, znana milionom widzów jako Meadow Soprano, córka głównego bohatera, Tony'ego Soprano, wróciła wspomnieniami do związku z Abraxasem „AJ” Discalą. Para była małżeństwem w latach 2003-2005, gdy aktorka przeżywała szczyt popularności dzięki kultowemu serialowi HBO.

W autobiografii „And So It Is...: A Memoir of Acceptance and Hope” Sigler opisuje moment, w którym zaczęła dokładnie przyglądać się swoim finansom. To właśnie wtedy odkryła, że z jej kont zniknęły ogromne kwoty. Jak wspomina, zatrudniony przez nią prawnik i biegły rewident przeanalizowali przepływy finansowe. Wnioski były szokujące.

„Brakuje setek tysięcy dolarów” – miała usłyszeć od księgowego. Według relacji aktorki pieniądze zarabiane podczas pracy przy „Rodzinie Soprano”trafiały najpierw na konto firmowe, a następnie na wspólne konto małżonków. Discala miał regularnie przelewać część środków na własne rachunki.

Meadow Soprano była w „naprawdę toksycznym i skomplikowanym” związku

Problemy nie ograniczały się jednak wyłącznie do pieniędzy. W rozmowie z magazynem „Us Weekly” Sigler przyznała, że relacja była znacznie bardziej skomplikowana. „Zrozumiałam, że nie przetrwam długo, jeśli zostanę w tym małżeństwie” – wyznała.

Aktorka określiła ich związek jako „naprawdę toksyczny i skomplikowany”. Z czasem zdecydowała się zakończyć relację i rozpocząć nowy etap życia. Jak się później okazało, wydarzenia po rozwodzie tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że podjęła właściwą decyzję.

Karma wróciła po latach. Były mąż Jamie Lynn Sigler skazany

Prawie dekadę po rozstaniu nazwisko Discali ponownie pojawiło się na pierwszych stronach gazet. W 2014 roku został aresztowany pod zarzutem udziału w wielomilionowym oszustwie finansowym.

Śledczy twierdzili, że jako szef firmy inwestycyjnej OmniView Capital uczestniczył w procederze sztucznego zawyżania wartości akcji o niskiej cenie, a następnie ich sprzedaży niczego nieświadomym inwestorom. Według władz oskarżeni mieli zarobić na tym schemacie nawet 300 mln dolarów. Po zatrzymaniu Discala został zwolniony za kaucją wynoszącą 2 mln dolarów. Próbował później uzyskać zgodę na wyjazdy służbowe, jednak sąd nie przychylił się do tej prośby.

Finał sprawy nastąpił kilka lat później. W grudniu 2021 roku były mąż gwiazdy „Rodziny Soprano” usłyszał wyrok 11 i pół roku więzienia. Dodatkowo został zobowiązany do zapłaty grzywny wynoszącej niemal 2,5 mln dolarów.

W tym czasie życie Jamie Lynn Sigler wyglądało już zupełnie inaczej. Aktorka ułożyła sobie przyszłość u boku byłego baseballisty Cuttera Dykstry i skupiła się na rodzinie.

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