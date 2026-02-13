Bożena Dykiel nie żyje. Polska kultura poniosła niezwykłą stratę

Polskie kino i teatr straciły jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych twarzy. Zmarła Bożena Dykiel — aktorka, którą widzowie pokochali za role pełne temperamentu i wyrazistości. Informację o jej śmierci potwierdził duchowny związany ze środowiskiem artystycznym.

Nie żyje Bożena Dykiel. Miała 77 lat

Bożena Dykiel zmarła 13 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. „Nie żyje Bożena Dykiel — aktorka żywioł” — przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Aktorka w ostatnim czasie zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą serca wymagającą operacji.

Była jedną z ikon polskiego kina i teatru, a jej sceniczna energia i charakterystyczny styl gry przez dekady przyciągały przed ekrany i na widownie kolejne pokolenia odbiorców.

Wielkie role filmowe i kultowe seriale

Urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie koło Kolna, dorastała w Warszawie. W 1971 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, dziś działającą jako Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiutowała w Studenckim Teatrze Satyryków, gdzie występowała na początku lat 70. Następnie związała się z Teatr Narodowy w Warszawie, w którym grała w latach 1972–1985. Na tej scenie stworzyła ważne role, m.in. Panny Młodej w „Weselu”, Goplany w „Balladynie” oraz Telimeny w „Panu Tadeuszu”.

Szeroką rozpoznawalność przyniosły jej role filmowe z lat 70. i 80. Wystąpiła jako Kasia w filmie „Wesele” w reżyserii Andrzej Wajda oraz jako Mada Müller w „Ziemia obiecana”. Publiczność zapamiętała ją także jako Miećkę Aniołową w serialu „Alternatywy 4”. Na ekranie pojawiła się również w produkcjach „Znachor”, „Człowiek z żelaza” oraz w serialu „Dom”, gdzie grała Halinę Jańczak. Łącznie miała na koncie ponad 70 ról filmowych.

Bożena Dykiel. Telewizja, nagrody i życie prywatne

Dla masowej widowni pozostawała przez lata jedną z gwiazd serialu „Na Wspólnej”, w którym od 2003 do około 2025 roku wcielała się w Marię Ziębę. W ostatnim okresie ograniczała aktywność zawodową z powodów zdrowotnych i zniknęła z obsady.

Aktorka prowadziła program kulinarny „Z Bożeną Dykiel na ostrzu noża”, pojawiła się też w muzycznym show „Jak oni śpiewają”. Jej dorobek doceniono odznaczeniami państwowymi i branżowymi. Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2025 roku uhonorowano ją gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd.

Była żoną Ryszarda Kirejczyka, miała dwie córki — Marię i Zofię.

