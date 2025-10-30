„Rozrywa nam serce”. Edyta Herbuś żegna ukochaną osobę

Aktorka i tancerka poinformowała fanów o śmierci swojej ukochanej babci, Toli. W mediach społecznościowych opublikowała wzruszający wpis, w którym pożegnała ją w ciepłych, pełnych miłości słowach. Pod jej postem pojawiły się setki komentarzy i słów wsparcia.

„Uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać”

Babcia Tola była dobrze znana fanom Edyty Herbuś – aktorka często wspominała ją w wywiadach i pokazywała w swoich relacjach w mediach społecznościowych. Ich więź była wyjątkowa, a relacja pełna czułości i wzajemnego szacunku.

W emocjonalnym wpisie na Instagramie artystka napisała: „Toleńko moja najdroższa… przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę, naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym sercem. Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny. Wiem, że też ją kochaliście…”

Nie żyje babcia Edyty Herbuś

Jak podkreśliła Edyta Herbuś, jej babcia odeszła w otoczeniu najbliższych, w atmosferze spokoju i miłości. Artystka poprosiła fanów o duchowe wsparcie i wspólną modlitwę w dniu pogrzebu.

„Możemy połączyć się dziś razem w modlitwie. O godz. 14.00 odbędzie się pogrzeb… Wyślijmy jej razem światełko. Niech nasz potężny ANIOŁ pofrunie już sobie do gwiazd. Choć olbrzymia tęsknota nadal rozrywa nam serce…” – napisała.

Pod poruszającym wpisem Edyty Herbuś pojawiły się setki komentarzy od fanów i przyjaciół z branży. Internauci przesyłali kondolencje, wspierając aktorkę w trudnym czasie. Dla wielu z nich relacja Edyty z babcią Tola była inspirującym przykładem rodzinnej miłości i wdzięczności.

