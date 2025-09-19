Szczęsny szczery jak nigdy. Intymny portret na Prime Video

Polscy kibice, ale i kibice na całym świecie nie mogą się już doczekać tej produkcji. Wiemy, kiedy premiera filmu o Wojtku Szczęsnym.

„SZCZĘSNY”. Premiera w październiku na Prime Video

„Nigdy nie udzieliłem szczerego wywiadu, ale mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się powiedzieć całą prawdę o sobie bez krzywdzenia innych” — mówi Wojciech Szczęsny w zapowiedzi dokumentu, który już teraz rozpala emocje. 10 października na Prime Video pojawi się produkcja „SZCZĘSNY” — intymny portret jednego z najwybitniejszych polskich bramkarzy.

Dokument „SZCZĘSNY” ma pokazać pełen obraz piłkarza — nie tylko twardego zawodnika, ale też męża, ojca i syna. To historia o cenie sukcesu, ambicji, ale i o słabościach, które zwykle pozostają poza kamerami. Film, wyprodukowany przez Papaya Films i wyreżyserowany przez Jamesa Poole’a, pokazuje nie tylko spektakularną karierę sportową, ale także kulisy życia prywatnego piłkarza — od rodzinnych relacji, przez życie z Mariną Łuczenko i dziećmi, aż po blaski i cienie popularności.

Od Legii po Barcelonę

Szczęsny zaczynał jako młody chłopak w warszawskiej Agrykoli i Legii. Później była wielka Anglia i Arsenal, włoska AS Roma i Juventus, gdzie przejął rękawice po samym Gigim Buffonie (który również występuje w filmie i opowiada o Wojtku), a dziś reprezentuje barwy FC Barcelony. Na koncie ma już ponad 500 meczów w najlepszych ligach Europy, 11 trofeów i rekordy w reprezentacji Polski, w tym największą liczbę spotkań bez straty gola.

Dla włoskiej prasy był filarem sukcesów Juventusu, w Hiszpanii ochrzczono go „legendą”. Kibice kadry pamiętają jego interwencje na EURO, mundialach i w Lidze Mistrzów.

Szczęsny. Sportowiec i celebryta w jednym

Wojciech Szczęsny to nie tylko gwiazda sportowa, ale też gwiazda popkultury. Mąż Mariny Łuczenko-Szczęsnej, piosenkarki i influencerki, od lat nie schodzi z okładek tabloidów. Fani uwielbiają jego poczucie humoru i dystans do siebie, które pokazuje w mediach społecznościowych i wywiadach. Nie boi się szczerych komentarzy, a jego cięte riposty często trafiają do nagłówków gazet.

