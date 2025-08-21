Marcel Łoziński nie żyje. Miał 85 lat

Twórca, którego filmy znała cała Polska i który zdobył uznanie także za granicą, odszedł w wieku 85 lat. Informację o jego śmierci przekazał przyjaciel artysty, reżyser Feliks Falk.

„Ogromna strata!” – tak pożegnano Marcela Łozińskiego

Feliks Falk zamieścił na Facebooku poruszający wpis, w którym poinformował o śmierci Łozińskiego. „Smutna wiadomość: Marcel Łoziński nie żyje. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata!” – napisał 20 sierpnia.

Pod postem natychmiast pojawiły się pełne żalu komentarze. „Bardzo smutno. Niewielu jest dokumentalistów, których filmy są powszechnie znane”, „Miałem zaszczyt znać i bywać w jego domu. Strasznie przykro”, „Jaka tragiczna wiadomość. Marcel – wielki artysta, kolega. Żegnaj”, „Pewnie już planuje kolejny dokument z Kieślowskim”, „Wielka strata”, „Żegnamy Marcela, nieodżałowanego przyjaciela, którego talent promieniuje, przenosząc się dzisiaj na synów Pawła i Mikołaja”, „Jaka tragiczna wiadomość, Marcel, wielki artysta, kolega...żegnaj” – pisali poruszeni przyjaciele, bliscy, zaprzyjaźnieni artyści, internauci.

Marcel Łoziński nie żyje. Filmową tradycję kontynuują synowie

Marcel Łoziński urodził się 17 maja 1940 roku w Paryżu. Najpierw studiował na Politechnice Warszawskiej, później w łódzkiej Filmówce. Od lat 70. tworzył dokumenty, które trafnie diagnozowały codzienność i społeczne niepokoje. Do jego najgłośniejszych filmów należą „89 mm od Europy”, nominowany do Oscara, a także „Wszystko może się przytrafić”, „Jak to się robi”, „Egzamin dojrzałości”, „Żeby nie bolało”, „Las Katyński” czy „Świadkowie”. Był cenionym wykładowcą. Prowadził zajęcia m.in. w paryskiej szkole FEMIS, na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wajdy. Zasiadał też w Amerykańskiej Akademii Filmowej. Za swoją twórczość otrzymał Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Śladami ojca poszli jego synowie. Paweł Łoziński, także reżyser dokumentów, obaj twórcy opowiedzieli o swojej skomplikowanej relacji w głośnym filmie „Ojciec i syn w podróży” oraz Mikołaj – pisarz i scenarzysta.

