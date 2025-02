Gwiazdor „Brzyduli” aresztowany. Zeznania ofiary szokują

„Brzydula Betty” to amerykańska adaptacja kolumbijskiej telenoweli pt. „Brzydula”, która składa się z czterech sezonów (85 odcinków). Szybko stała się jednym z najchętniej oglądanych seriali komediowych na świecie. Historia skromnej i niezbyt atrakcyjnej dziewczyny, która przez przypadek rozpoczyna pracę jako asystentka redaktora naczelnego najbardziej poczytnego magazynu o modzie – „Mode” – szybko podbiła serca widzów. W tytułową postać Betty wcieliła się uhonorowana Emmy i Złotym Globem, America Ferrera, zaś w jej szefa – Eric Mabius. Teraz aktor, do którego niegdyś wzdychały tysiące fanek, wpadł w poważne tarapaty.

Eric Mabius zatrzymany

Media obiegła informacja, że 20 lutego przez policję w Yulee na Florydzie został zatrzymany Eric Mabius, znany widzom z roli w amerykańskiej edycji „Brzyduli Betty”. Według raportu policyjnego Eric Mabius miał "rzucić na ziemię" dwie kobiety podczas awantury. Jedna z nich była pod wpływem alkoholu i – jak zeznają świadkowie – zachowywała się agresywnie, zaczepiając innych gości. Druga kobieta była podobno ofiarą jej zaczepek.

— Ofiara zeznała, że Eric dosłownie rzucił ją na podłogę, a następnie przytrzymał, szarpiąc za włosy. Wyrwał jej przy tym garść włosów. Kilku klientów baru musiało interweniować, aby odciągnąć go od kobiety — powiedział telewizji Fox News jeden z funkcjonariuszy, interweniujących na miejscu.

Jak podała policja, Eric Mabius nie zachowywał się spokojnie nawet po jej przybyciu. Gdy funkcjonariusze wyprowadzili go na zewnątrz, aktor miał stać się „bardziej agresywny” i nie reagować na polecenia. – Próbował wstać z ławki i przejść za moimi plecami, gdy kończyłem wyjaśniać sprawę. Kilku funkcjonariuszy musiało go powstrzymać i ostatecznie aresztować za stawianie oporu – powiedział policjant.

Świadek zdarzenia, który twierdził, że został opluty przez pijaną kobietę, zeznał, że to Mabius „rzucił obie kobiety na ziemię”, a on sam musiał interweniować, aby go powstrzymać. Mężczyzna nie chciał składać skargi za oplucie, ale kobieta, która została rzucona na podłogę, zdecydowała się na wniesienie zarzutów przeciwko obojgu – zarówno Mabiusowi, jak i pijanej kobiecie. Obydwoje zostali aresztowani pod zarzutem pobicia.

