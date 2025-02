Krzysztof Rutkowski wie, jakiej chce żony dla syna. „Świat zmierza w złym kierunku”

Krzysztof Rutkowski od ponad dekady związany jest z Mają Plich, z którą wychowuje 11-letniego Krzysztofa juniora. W ostatnim czasie rodzina Rutkowskich jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje ujęcia ze swojego luksusowego życia i opowiada o codziennych zmaganiach. Detektyw bez licencji chętnie też udziela wywiadów, w których dzieli się niekiedy kontrowersyjnymi opiniami. Teraz 64-latek wyjawił, jakiej życzyłby sobie żony dla swojego syna.

Krzysztof Rutkowski o wymarzonej synowej

Niezwykle często Krzysztof Rutkowski chwali się publicznie kosztownymi wydatkami. Detektyw bez licencji niedawno podzielił się planami zakupu apartamentu w Dubaju, a kiedy nabył nowy samochód (model McLaren 750 S Spider, wart około 2 milionów złotych) zorganizował specjalne wydarzenie z tej okazji. Opowiadał też o fortunie, jaką wydał na przyjęcie z okazji odnowienia przysięgi ślubnej i nie ukrywał, że Maja Rutkowski dostała od niego na rocznicę ślubu BMW7, które potrafi kosztować nawet milion złotych.

Okazuje się jednak, że małżeństwo Rutkowskich walentynki będzie świętować w przyziemny sposób. 64-latek zdradził bowiem, co planuje w rozmowie z serwisem „ShowNews”. – Zapraszam żonę na wyjazd. W Sandomierzu odbędzie się fajna imprezka. Planowaliśmy Zakopane, ale niestety raczej odpadnie ze względu na zbyt daleką odległość. (...) Każda okazja jest dobra, żeby zrobić sobie prezent. Szykuję dla żony miłą niespodziankę, a jaką to na razie nie zdradzę, bo nie byłaby to wtedy tajemnica. Przeczuwam jednak, że bardzo się jej spodoba – powiedział.

Przy okazji Krzysztof Rutkowski wyjawił też, jakiej partnerki życzyłby sobie na przyszłość dla swojego syna. Okazało się, że ma konkretne wymagania. – Marzę, żeby moja przyszła synowa była komunikatywną, uczciwą, wesołą, prawdomówną, szczerą, normalną dziewczyną, która miałaby poukładane w głowie. Trzymam kciuki, żeby juniorowi udało się taką znaleźć, bo nie da się ukryć, że świat zmierza w złym kierunku. Nie pamiętam tak nienawistnych, złych czasów pod kątem ludzi, którzy robią sobie wzajemnie krzywdę — dodał we wspomnianej rozmowie Rutkowski.

