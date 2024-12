Mąż Beyonce oskarżony o napaść na 13-latkę

Sprawa sięga 2000 roku. To właśnie wtedy Sean Diddy Combs zorganizował imprezę po gali MTV Music Awards 2000. W jej trakcie miało dojść do poważnego przestępstwa. Raperzy mieli poczęstować narkotykami 13-letnią dziewczynkę a następnie wykorzystać ją seksualnie. Teraz anonimowa oskarżycielka zwana „Jane Doe” postanowiła domagać się sprawiedliwości. Z relacji kobiety wynika, że po tym, jak wypiła drinka, źle się poczuła. Postanowiła udać się do jednego z pokojów, aby odpocząć. Tam właśnie miało dojść do przestępstwa. 37-latka napisała w pozwie, że najpierw została wykorzystana przez Jaya-Z a potem przez Diddy'ego. Przez cały czas miała być przytomna i świadoma tego, co się dzieje. W pozwie wspomniała, że uderzyła Diddy'ego i uciekła z imprezy.

Jay-Z nie przyznał się do winy. Mąż Beyonce stanowczo zaprzecza oskarżeniom i podkreśla, że jest to próba szantażu. Jego prawnicy na razie nie odnieśli się do sprawy. W tej samej sprawie pojawiają się oskarżenia pod adresem Diddy'ego. Raper przebywa aktualnie w areszcie w związku z podejrzeniami o handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.

