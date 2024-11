Gwiazda „Orange Is the New Black” przez 10 lat była w kazirodczym związku ze swoim ojcem. Traumatyczne wspomnienia aktorki

Mackenzie Phillips w tych czasach byłaby nazywana „nepobaby”, jako córka frontmana The Mamas & The Papas Johna Philipsa i jego pierwszej żony Sysa Adams. Ten sam mężczyzna, który sprowadził ją na świat, był jednak też tym, który miał wykorzystywać ją seksualnie i uzależnić od narkotyków. Później ich relacja przerodziła się w 10-letni kazirodczy romans, co zszokowało cały świat.

Mackenzie Phillips rozpoczęła swoją karierę w bardzo młodym wieku. Ze względu na kontakty swoich rodziców w branży rozrywkowej, otrzymała dość wcześnie rolę w filmie George'a Lucasa „American Graffiti”, a następnie zagrała w hitowym w USA serialu „One Day at a Time”. Wcielała się w buntowniczą nastolatkę Julie Cooper i według „Variety” była wówczas najlepiej opłacaną aktorką w produkcji.

Gwiazda „Orange Is the New Black” spadła z samego szczytu. Brała narkotyki z koleżanką z planu

Pomimo ogromnego sukcesu, od czasu, gdy miała 10 lat, Mackenzie Phillips miała problemy z narkotykami. Wedle jej słów, jej ojciec nauczył ją skręcać jointy, gdy miała 10 lat, a kokainę zaczęła wciągać rok później. To właśnie z liderem The Mamas & The Papas nałogowo miała brać narkotyki. W wywiadach opowiadała, że w przerwach w kręceniu zdjęć do serialu „One Day at a Time” wymykała się z planu z Valerie Bertinelli, która grała Barbarę Cooper Royer i wspólnie szły do jej domu, aby pić alkohol i zażywać narkotyki. Jej uzależnienie doprowadziło w końcu do zwolnienia z serialu.

– Moje uzależnienie było tak silne i tak niekontrolowane, że kiedy po raz drugi zostałam zwolniona z serialu za zażywanie narkotyków, pomyślałam: „Ach, pieprzyć ich, wiesz, zaraz dostanę następną pracę”, ale tak się nie stało. I przez długi, długi czas stałam się praktycznie niemożliwa do zatrudnienia – powiedziała.

Nową pracę aktorka znalazła dopiero w 1999 roku. Przez trzy lata grała wtedy w produkcji Disneya „So Weird”. Jej kolejną rolą była dopiero „Orange Is The New Black” w 2017 roku, kiedy w końcu udało jej się wyjść na prostą.

Gwiazda „Orange Is the New Black” została zgwałcona przez swojego ojca. Podawał jej narkotyki

Teraz Phillips w podcaście swojej siostry Chynnie, postanowiła opowiedzieć szerzej o tym, jak wyglądała jej relacja ze sławnym ojcem. Po raz pierwszy od czasu wydania swojej książki w 2009 roku, aktorka powróciła do tych chwil. Lata temu jej wyznania o kazirodczym związku z Johnem Phillipsem wywołały ogromny skandal i podzieliły jej rodzinę. Wyznała wtedy, że jej ojciec zgwałcił ją, gdy miała 19 lat, w noc przed jej ślubem z Jeffem Sesslerem (członkiem ekipy Rolling Stones).

„Mój ojciec nie był mężczyzną z granicami. Był pełen miłości i był chory od narkotyków (…) Tej nocy obudziłam się z omdlenia narkotykowego i odkryłam, że uprawiam seks z własnym ojcem. Czy to się wcześniej zdarzyło? Nie wiedziałam. Mogę tylko powiedzieć, że po raz pierwszy zdałam sobie wtedy z tego sprawę. Przez chwilę byłam w swoim ciele, w tej okropnej prawdzie, a potem znowu odpadłam” – czytamy.

Wspomniała, że zaszła później w ciążę i była zmuszona dokonać aborcji, ponieważ nie była pewna, czy to dziecko jej męża czy jej ojca. Jej życie jednak zaczęło wtedy coraz bardziej wymykać się spod kontroli, ponieważ jej nałóg pogłębiał się. Weszła ze swoim ojcem w seksualną relację, która trwać miała przez 10 lat.

Aktorka ujawniła też więcej szokujących szczegółów ich relacji. Opowiedziała między innymi o tym, jak jej ojciec, gdy była jeszcze nastolatką, chciał podać jej heroinę, jednak nie trafił w żyłę i wywołał u niej niedowład ręki.

Gwiazda „Orange Is the New Black” była w związku ze swoim ojcem. Co na to jej siostra?

Chynna siostra aktorki w wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey komentując sprawę powiedziała: „Czy jestem niezmiernie szczęśliwa, że rodzinny sekret, który znał do tej pory mój terapeuta, mój mąż i moja najlepsza przyjaciółka, zna teraz cały świat? Nie”. – Kiedy moja siostra opowiedziała mi o swoim 10-letnim związku z naszym ojcem, poczułam się tak, jakby ktoś zrzucił mi fortepian na głowę, a ja bym tego nie poczuła. Choć wiedziałam, że to prawda – dodała.

„Papa” John był głównym autorem tekstów piosenek i liderem The Mamas & The Papas — kultowej grupy, która w latach 60. zajmowała szczyty list przebojów na całym świecie dzięki takim hitom jak „California Dreamin'” czy „Monday, Monday”.

Zmarł w 2001 roku w wieku 65 lat po długiej walce z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

Mackenzie Phillips w „Orange Is the New Black” wcieliła się w rolę Barbary Denning. – Ludzie pytali: „Czy nie triggeruje cię wciąganie fałszywych narkotyków?”. Odpowiadałam: „Nie, jestem absolutnie przepełniona najgłębszą wdzięcznością, że nie żyję już w ten sposób” – mówiła aktorka.

