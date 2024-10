Michel Moran poruszająco o chorobie córki. „Błagam, zgłaszajmy to”

Bez wątpienia Michel Moran jest obecnie jednym z najbardziej znanych kucharzy w Polsce. Kiedy ten sympatyczny Francuz pojawił się w „MasterChefie”, od razu zdobył serca widzów, stając się prawdziwą gwiazdą. Dziś cieszy się popularnością i zainteresowaniem fanów, jednak niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym, rodzinie oraz żonie, z którą jest już ponad 20 lat. Tym razem zrobił wyjątek i wspomniał na wizji o chorobie córki.

Michel Moran o córce

Michel Moran poznał swoją żonę w Luksemburgu – on pracował tam w jednej z restauracji, a ona spędzała weekend z przyjaciółką. – Przez długi czas byliśmy tylko przyjaciółmi. Dzwoniliśmy do siebie, widywaliśmy się. Dopiero po jakimś czasie poczuliśmy, że to coś więcej. (...) Oboje byliśmy doświadczonymi ludźmi i wiedzieliśmy, czego chcemy od życia – wspominał w rozmowie z „Twoim Stylem”. Są 20 lat po ślubie, jednak nie wszyscy wiedzą, że to drugie małżeństwo Michela. Kucharz był wcześniej związany z Francuzką, z którą doczekał się dwójki dzieci, syna Andrea i córki Solene.

Dziś dzieci jurora „MasterChefa” są już dorosłe i wiadomo nawet, że w 2022 roku Solene wyszła za mąż. Okazuje się jednak, że wiele lat temu dziewczyna borykała się z poważnym zaburzeniem. Michel Moran otworzył się na ten temat w „Dzień Dobry TVN”. Podczas rozmowy z Martą Kornacką, byłą uczestniczką „MasterChef Nastolatki”, która opowiedziała o swoich trudnościach z zaburzeniami odżywiania, przyznał, że jego córka miała anoreksję.

– Bałem się, że ona nagle będzie miała czarne myśli... Bałem się, że ona się poddaje – wyznał wzruszony kucharz, wspominając trudne momenty w życiu Solene.

Michel Moran podkreślił, że anoreksja to temat, który jest mu bardzo bliski, dodając, że według niego nie jest wystarczająco nagłaśniany w społeczeństwie. Juror „MasterChefa” zauważył, że w Polsce (zarówno w szkołach, jak i w szerszym kontekście społecznym) brakuje kampanii informacyjnych na temat tego zaburzenia. – To jest według mnie absolutnie nienormalne — stwierdził niezadowolony.

Następnie kucharz zwrócił się z apelem do widzów. Poprosił o większą świadomość i otwartość na pomoc osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. – Błagam, wy jako fachowcy, my jako osoby publiczne, zgłaszajmy to, mówmy o tym, żeby pomagać — powiedział Michel Moran, podkreślając, że anoreksja to nie tylko choroba fizyczna, ale i psychiczna, która może prowadzić nawet do samobójstwa.

