Gwiazda TVP „prowadziła podwójne życie”. Jej mąż zaskoczył oświadczeniem

Monika Mazur znana jest widzom z takich seriali TVP, jak: „Biuro kryminalne”, „Na sygnale”, „Ojciec Mateusz” czy na „Dobre i na złe”. Aktorka pojawiała się też w produkcjach TVN-u i Polsatu oraz talent show „Dance Dance Dance”. W latach 2017-2023 prowadziła również program „Lajk!” jako prezenterka. Wiadomo, że od lat była w związku z reżyserem teledysków i krótkich form Tomaszem Chrapustą, z którym poznała się jeszcze na studiach. Teraz okazuje się, że ich relacja przeszła do przeszłości.

Monika Mazur zdradziła męża?

Monika Mazur i Tomasz Chrapusta poznali się w 2012 roku, a po siedmiu latach znajomości postanowili wziąć ślub. W 2020 roku z kolei na świat przyszedł ich syn, Leon. Choć przez wiele lat tworzyli zgrany duet, kilka miesięcy temu w mediach zaczęły pojawiać się informacje na temat ich rozstania. Wówczas „Rewia” podawała, że przyczyną ich kryzysu jest fakt, że aktorka zarabia więcej niż jej mąż.

„Przygotowują już dokumenty do sądu. Monika wyprowadziła się z ich domu i powoli oswaja się z nową sytuacją. Próbowali ratować małżeństwo, poszli nawet na terapię. (...) Monika coraz lepiej sobie radzi zawodowo. Zarabia kilkukrotnie więcej od męża. A dla mężczyzny brak spełnienia zawodowego może być frustrujący” – podawał informator „Rewii”.

Teraz okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Do całej sytuacji postanowił bowiem w mediach społecznościowych odnieść się sam Tomasz Chrapusta. Reżyser w opublikowanym oświadczeniu oskarżył aktorkę o „zdradę fizyczną, emocjonalną”, kłamstwa i brak lojalności. „W związku z publikacjami na temat mojego prywatnego życia i przedstawianiu w nich rzeczywistości alternatywnej do prawdy nie mogę odnieść się do mojego związku z Moniką Mazur i rozwodu, do którego doszło tej jesieni” – zaczął swój post.

„Z Moniką Mazur byłem w związku 11 lat, a nasz syn Leonard ma teraz ukończone 4 lata. Monika Mazur prowadziła podwójne życie ponad dwa lata — dopuściła się zdrady fizycznej, emocjonalnej, kłamała i nie była lojalna. Mogę tylko napisać, że zrobiłem wszystko, żeby mój syn przeszedł tę drogę najłagodniej, jak się da, a niestety nie należała ona do najłatwiejszych” – kontynuował.

W końcowej części wpisu Tomasz Wolentarski (Chrapusta) zaznaczył, że „nadeszło nowe” i obecnie skupia się na „Leosiu i przyszłości”, gdyż przed nim „nowy rozdział”. Monika Mazur nie odniosła się jeszcze publicznie do oświadczenia byłego męża.

