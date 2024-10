Głośny thriller debiutuje dziś na polskim rynku. Książka jest wychwalana za granicą

„Ask for Andrea”, wydana oryginalnie w kwietniu 2022 roku, debiutuje 9 października na polskim rynku nakładem Wydawnictwa Otwartego.

To thriller – ulubiony gatunek czytelników – którego fabułę poznajemy z perspektywy trzech nieżyjących kobiet. Towarzyszymy im w chwili ich śmierci, dzielimy z nimi ból i bezradność, gdy nie są w stanie powstrzymać zabójcy i budujemy więź tak silną, jak z prawdziwą przyjaciółką.

Prawa do książki zostały sprzedane do jedenastu krajów: Bułgarii, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Turcji, Ukrainy. Średnia z ponad 110 tysięcy ocen na portalu Goodreads to 4,10/5.

„Niepowtarzalne zwroty akcji. Książka była bardzo zabawna! Przeczytałam ją w mgnieniu oka. Podobał mi się sam pomysł jak i styl pisania. Świetne były naprzemienne rozdziały z różnymi dziewczynami”; „Kocham tę książkę. Tak smutna, tak prawdziwa, tak przerażająca, trochę straszna i idealnie zakończona”; „Kolejna opowieść o duchach, w której musiałem położyć kres swojemu sceptycyzmowi. Po tej lekturze, zacznę szukać innych książek z wątkiem nadprzyrodzonym” – czytamy wśród komentarzy na zagranicznym portalu.

Nowy thriller na polskim rynku. O czym jest „Ask for Andrea”?

Był idealny. Wiele dziewczyn dałoby się zabić za randkę z nim…

James Carson pozostał bezkarny po trzykrotnym morderstwie. Jedynym, co może go powstrzymać przed dalszym zabijaniem, są… jego trzy ofiary. Brecia, Meghan i Skye powinny być martwe, ale nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i nie spoczną, dopóki nie powstrzymają swojego oprawcy przed skrzywdzeniem kolejnej kobiety. Czy uda im się zapobiec tragedii? Porażający thriller Noelle W. Ihli „Ask for Andrea” w księgarniach od 9 października!

Był wysoki, niesamowicie przystojny i potrafił zawrócić w głowie jednym spojrzeniem. James Carson polował na swoje ofiary w sieci, gdzie wykreował obraz idealnego mężczyzny i mamił poszukujące prawdziwej miłości kobiety, żeby potem brutalnie pozbawiać je życia.

Hipnotyzujące spojrzenie i uśmiech pozwoliły Jamesowi zjednać sobie Brecię, Meghan i Skye. Wszystkie zostały przez niego zamordowane. Coś jednak nie pozwala im na dobre opuścić świat żywych: jedna pragnie, aby jej ciało zostało odnalezione, druga chce, żeby jej rodzina dowiedziała się, co się z nią stało, trzecia jest zdeterminowana, by chronić inne kobiety przed podobnym losem. Kiedy przypadkiem się spotykają, mają jeden cel: powstrzymać mężczyznę przed kolejnym zabójstwem. James nie wie, że jego trzy ofiary się odnalazły. I że po niego przyjdą.

