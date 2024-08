Jennifer Lopez i Ben Affleck ponownie się rozstają! Piosenkarka złożyła pozew o rozwód

Lopez i Affleck byli już parą blisko dwie dekady temu, bo od 2002 do 2004 roku, a fani w tym czasie okrzyknęli go „Bennifer”. W trakcie trwania związku para się nawet zaręczyła, ale ostatecznie Affleck i Lopez rozeszli się. Przez lata powracały spekulacje i doniesienia, że latynoska gwiazda i hollywoodzki aktor są razem. Kolejna odsłona tych doniesień przypadła na rok 2021. Jakiś czas później sami zainteresowani potwierdzili, że wrócili do siebie. Zawarli związek małżeński w Las Vegas w lipcu 2022 roku, a następnie urządzili ogromne przyjęcie weselne w Georgii.

„Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna. I okazuje się, że miłość jest cierpliwa. Zeszłej nocy polecieliśmy do Las Vegas, staliśmy w kolejce po licencje z czterema innymi parami, wszyscy odbywaliśmy tę samą podróż do światowej stolicy ślubów” – pisała artystka. „Z najlepszymi świadkami, jakich można sobie wymarzyć, sukienką ze starego filmu i marynarką z szafy Bena, przeczytaliśmy nasze przysięgi w Małej Kapliczce i podarowaliśmy sobie obrączki, które będziemy nosić przez resztę naszego życia. Mieli nawet Bluetooth na (krótki) marsz do ołtarza. Ale ostatecznie to był najlepszy ślub, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Taki, o którym marzyliśmy dawno temu i który nareszcie stał się rzeczywistością (w oczach stanu, Las Vegas, różowego kabrioletu i siebie nawzajem)” – czytamy dalej.

Jennifer Lopez i Ben Affleck rozwodzą się. Do sądu wpłynęły dokumenty

Niestety od wielu miesięcy w mediach pojawiały się plotki o tym, że parze po raz kolejny się nie układa. Mieli między innymi wystawić na sprzedaż swoją rezydencję w Beverly Hillls i wielokrotnie byli fotografowani bez ślubnych obrączek.

Teraz informacje o rozwodzie Lopez i Afflecka podaje BBC, które dotarło do dokumentów rozwodowych, złożonych przez piosenkarkę we wtorek 20 sierpnia w Sądzie Najwyższym hrabstwa Los Angeles. W pozwie artystka nie wymieniła żadnych szczegółów umowy przedmałżeńskiej. Z dokumentów wynika natomiast, że zarówno Lopez, jak i Affleck musza dzielić się informacjami finansowymi, w tym bieżącymi dochodami, wydatkami, nieruchomościami i długami. Oboje są zobowiązani do ujawniania wszelkich zmian dotyczących swoich finansów "do czasu ostatecznego porozumienia we wszystkich kwestiach finansowych w tej sprawie". Affleck i Lopez mają teraz 60 dni na to, aby dostarczyć do sądu swoje oświadczenia majątkowe.

Affleck, dwukrotny zdobywca Oscara, był wcześniej żonaty z aktorką Jennifer Garner, którą poznał na planie romansu Pearl Harbor z 2001 roku. Rozstali się w 2015 roku po dekadzie małżeństwa. Mają trójkę dzieci.

Lopez była czterokrotnie zamężna, najpierw z kelnerem urodzonym na Kubie Ojani Noa w latach 1997-1998, następnie z byłym tancerzem Crisem Juddem w latach 2001-2003, a potem (2004-2014) piosenkarzem Marcem Anthonym, z którym ma bliźnięta. J.Lo, była również zaręczona z gwiazdą New York Yankees Alexem Rodriguezem.

