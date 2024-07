Tak wygląda dziś Cleo z „Młodych wilków”. Wybrała nieoczekiwaną drogę życiową

Film „Młode wilki” był debiutem reżyserskim Jarosława Żamojdy, o którym reżyser mówił, że przeznaczony jest dla młodzieżowej widowni. – Bohaterami są młodzi chłopcy z maturalnej klasy, którzy uważają, że cały świat należy do nich – wyjaśniał.

„Młode wilki” to w filmie „Biedrona”, „Cichy” i „Cobra” – dziewiętnastoletni młodzieńcy, którzy mają wszystko, lecz chcą jeszcze więcej. Są przemytnikami pracującymi dla „Czarnego” – szefa szczecińskiego gangu przemytników. Niespodziewanie niejaki Chmielewski, najbogatszy człowiek w Szczecinie i były szef „Czarnego”, rezygnuje z nielegalnych interesów. Kończą się dobre „układy” z celnikami. Chłopcy decydują się, że dalej będą sobie radzić sami. Aby nadal prowadzić „interesy”, muszą jednak zatrudnić kogoś z „czystym” paszportem. Wybór pada na Roberta – klasowego prymusa.

Robert poznaje córkę Chmielewskiego – Cleo, która po wieloletnim pobycie w USA przybywa do Polski, by poznać kraj, w którym się urodziła. Jej ojciec obawia się, że Cleo się dowie, jakie są źródła jego fortuny. Nie życzy sobie więc, by spotykała się z chłopcami z bandy. Tymczasem jej znajomość z Robertem przeradza się w miłość.

Tym zajęła się po „Młodych wilkach” filmowa Cleo. Poznalibyście ją?

Michelle Cleo Godsey, która wcieliła się w filmową Cleo, szybko stała się w Polsce gwiazdą. Chociaż wydawało się, że świat aktorski stoi przed nią otworem, młoda aktorka postanowiła zrezygnować z dalszej kariery w tym zawodzie i obrała zupełnie inną ścieżkę.

Godsey wróciła do Stanów Zjednoczonych, gdzie najpierw ukończyła Uniwersytet Yale – jedną z najlepszych szkół wyższych na świecie, a potem Uniwersytet Nowojorski. Po studiach pracowała w firmie, która zajmowała się stronami internetowymi, a potem w firmie, która wydawała filmy na DVD. Później trafiła do Estee Lauder – firmy produkującej kosmetyki, w której wielokrotnie awansowała.

Obecnie Godsey mieszka wraz z mężem i synkiem w Monachium i piastuje kierownicze stanowisko w firmie zajmującej się oprogramowaniem. Zobaczcie, jak zmieniła się przez lata.

