Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego wzięła ślub z kobietą. „Jesteśmy małżeństwem”

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku, zostawiając pogrążoną w żałobie rodzinę: żonę, dzieci, a także wnuczkę, Sachę. Dziewczyna jest córką Wiktora, syna cenionego aktora, i kubańskiej tancerki Vivian Rodriguez. Kobieta poszła w ślady sławnego dziadka i kształciła się w Ruskin School of Acting, a na polskich ekranach pojawiła się wraz z Krzysztofem Kowalewskim w filmie „Proceder”. Teraz okazało się, że wzięła ślub ze swoją wybranką.

Sacha Kowalewski wzięła ślub

Sacha Kowalewski na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mimo odległości, zdołała jednak zbudować ze swoim dziadkiem wyjątkową więź i cieszyła się, że mogła go zobaczyć na deskach teatru. „Prosta komedia, a cała publiczność ryczała ze śmiechu łącznie ze mną. I właśnie tak go zapamiętam — jako dziadka, aktora, komika. (...) Mój dziadek i ja nie mówiliśmy tym samym językiem, ale zawsze mogłam zrozumieć, jaki był zabawny. Był aktorem tak jak ja, wiem, że mam to we krwi dzięki niemu” – tak pisała w pożegnalnym wpisie na Instagramie. Razem z Kowalewskim wystąpiła nawet w filmie „Proceder”.

Kilka miesięcy temu było głośno o tym, że się zaręczyła z partnerką, Marcelą. „Jesteśmy zaręczone! Wczoraj poprosiłam Marcelę o rękę, w miejscu, gdzie po raz pierwszy spotkałyśmy się z rodziną i przyjaciółmi. Na naszej pierwszej randce zwróciłam się do niej i powiedziałam: Mam co do ciebie dobre przeczucia — okazało się, że miałam rację” – pisała 16 maja w sieci.

Teraz z kolei ujawniła, że są już po ślubie. Pokazała fotografie, na których widać, że obie zrezygnowały z sukni ślubnych, a zamiast tego włożyły garnitury. Choć Sacha Kowalewski opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z uroczystości dopiero w niedzielę 14 lipca, to ujawniła, że ta odbyła się miesiąc wcześniej.

„Jesteśmy małżeństwem! 12 czerwca pobrałyśmy się w ratuszu w Islington w otoczeniu przyjaciół i rodziny w Londynie. To było małe i kameralne spotkanie, którego nigdy nie zapomnimy i jesteśmy bardzo wdzięczne wszystkim, którzy sprawili, że było tak wyjątkowe” – napisała.

Sacha i Marcela zapowiedziały też kolejne wydarzenie. „Brakowało nam naszych przyjaciół i rodziny z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, dlatego w najbliższej przyszłości będziemy obchodzić kolejną uroczystość ze wszystkimi naszymi ulubionymi ludźmi z całego świata” – dodały.

