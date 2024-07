Polka robi karierę w Hollywood. „Jadłam bułki ze śmietnika”

Wielu polskich aktorów próbuje swoich sił nie tylko na rodzimym rynku, ale również za granicą. Choć nie wszystkim się udaje, coraz częściej słyszy się o sukcesach naszych artystów. Głośno jest m.in. o rolach Marcina Dorocińskiego, który ma okazję grać u boku znanych hollywoodzkich gwiazd. Teraz okazuje się, że styczność z nimi miała także nieznana jeszcze szerzej w Polsce Lena Góra.

Lena Góra o karierze w Hollywood

Lena Góra urodziła się w Gdańsku, jako córka malarza Sławomira Góry i wokalistki trójmiejskiego zespołu Pancerne Rowery, Eli „Malwiny” Góry. W wieku 16 lat wyemigrowała do Londynu, gdzie dołączyła do zespołu The-O Adams’ Company. Cztery lata później zdecydowała się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych przez propozycję studiów w American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku.

Dziewczyna finalnie w USA dołączyła do prestiżowej Actors' Studio i zaczęła występować w teatralnych produkcjach. Życie w Stanach Zjednoczonych okazało się jednak dla niej zbyt kosztowne. Będąc początkującą aktorką, by zarobić na wynajem pokoju na Brooklynie, pracowała też jako modelka. Choć uczęszczała do miejsc, w którym przebywały osoby znane z pierwszych stron gazet na całym świecie, było jej niezwykle trudno.

– Tamtejszy świat mody dużo mi pokazał, bo wieczorami chodziłam na kolacje czy imprezy, na których byli np. Mary Kate i Ashley Olsen czy Kanye West, a rano jadłam bułki ze śmietnika polskiej piekarni na Greenpoincie – wyznała Lena Góra w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów”.

– Pamiętam, jak nie było mnie stać, żeby na imprezę podczas tygodnia mody w Paryżu podjechać samochodem, więc zamówiłam taksówkę dosłownie zza rogu i przyjechałam, upychając do torebki wygodne buty, w których wcześniej pięć razy przesiadałam się z autobusu do autobusu, i zakładając szpilki — wspominała aktorka.

Choć bywało ciężko, udało jej się zagrać w kilku hollywoodzkich produkcjach. Lena Góra pojawiła się w takich tytułach, jak: „Fail”, „Female Fight Club”, „Cops” czy „Roving Woman”. Polscy widzowie natomiast znają 34-latkę dzięki serialowi Canal+ „Król”, w którym wcieliła się w główną bohaterkę produkcji.

