Sylwia Peretti sprzedaje swoją willę! Kosmiczna cena nieruchomości

Znana z „Królowych życia” Sylwia Peretti ma za sobą niezwykle ciężkie chwile. W głośnym wypadku samochodowym w lipcu 2023 roku zginął jej jedyny syn Patryk. 24-latek kierował autem pod wpływem alkoholu. W wyniku zdarzenia zginęły też trzy inne, podróżujące z 24-latkiem osoby. Od tamtej pory kobieta zniknęła z życia publicznego i rzadziej udziela się w mediach społecznościowych, a jeżeli już coś publikuje, to większość jej postów i wypowiedzi dotyczy tego tragicznego zdarzenia.

Ostatni wpis na Instagramie Sylwia Peretti dodała cztery tygodnie temu. Były to ponownie zdjęcia i nagrania z jej synem. „Być mamą Anioła, to nie to samo co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać pytając siebie czyja to wina... Być mamą Anioła za nieba bramą to nie usłyszeć – kocham cię mamo... Kocham cię Synek! Dzieli nas tylko czas”... – pisała celebrytka.

Sylwia Peretti sprzedaje swój dom

Peretti najwyraźniej chce całkowicie zapomnieć o przeszłości. Znana „Królowa życia” teraz sprzedaje swoją luksusową willę w Krakowie, którą widzowie znają z TTV. Wideo, ukazujące piękne wnętrza pojawiły się w mediach społecznościowych prestiżowej agencji nieruchomości.

„Rezydencja położona jest z dala od głównej linii zabudowy na pięknie zagospodarowanej działce o pow. ponad 33 ar. Ogród to rzeczywista przestrzeń do odpoczynku z możliwością korzystania z grilla, jacuzzi i oczka wodnego. Dodatkowym atutem jest strefa SPA z sauną fińską i parową” – czytamy.

Agent, przedstawiający ofertę podał, że w pomieszczeniach, podczas modernizacji zostały wykorzystane najwyższej jakości materiały: marmur, onyks, kamień i drewno egzotyczne. Dom wyposażony jest w klimatyzację i ogrzewanie podłogowe.

Cena posiadłości nie została podana w ogłoszeniu, jednak jak dowiedział się Pudelek wynosi ona 5 890 000 złotych.

