Hit tego lata w stylizacjach gwiazd. Jak nosić biel i robić wrażenie?

Co roku, podczas letnich miesięcy, wiele osób na co dzień chętniej wybiera elementy garderoby w jasnych kolorach. Wszystko dlatego, że nie przyciągają one promieni słonecznych w tak mocny sposób jak czerń, więc jest w nich chłodniej, gdy na zewnątrz dominują upały.

Chociaż według badań kolor biały najbardziej trafia w gusta najmłodszych i najstarszych, natomiast niechęcią darzą go osoby w średnim wieku i po 50. roku życia, to w tym sezonie to podejście się zmienia. Otóż właśnie ten odcień królował w kolekcjach na sezon wiosna/lato 2024 takich domów mody, jak Chanel, Saint Laurent, Dior i Valentino. Owy trend podchwyciły również polskie gwiazdy, które podczas niedawnych eventów często decydują się na białe elementy garderoby. Jak je stylizują? Sprawdźcie poniżej.

Polskie gwiazdy w białych stylizacjach

Od wieków biel kojarzona jest sterylnością i niewinnością. To kolor czystości, który jest idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję w połączeniu z prostotą. Co więcej, białe ubrania sprawiają, że skóra wydaje się bardziej miękka i delikatna, natomiast sylwetka – szczuplejsza i wyższa.

Dodatkowo, białe ubrania pasują praktycznie do wszystkich typów urody i karnacji – świetnie komponują się zarówno z chłodną tonacją skóry lub np. z lekko różowym lub oliwkowym odcieniem, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, by po białe rzeczy sięgnęły również osoby o ciemnych oczach i włosach, gdyż w tej sytuacji look bazuje na zasadzie kontrastu, przynosząc wspaniałe efekty.

Z tego, że biel to wyraz elegancji, nowoczesności i minimalizmu zdają sobie sprawę polskie gwiazdy, które w ostatnich tygodniach często wybierają elementy garderoby w tym kolorze. W swoich stylizacjach decydują się jednak na różne rozwiązania i pokazują się zarówno w total lookach, jak i połączeniach bieli z innymi kolorami.

Przede wszystkim jednym z najgorętszych trendów ostatnich lat jest kobiecy garnitur – w tym sezonie wybierany w białym kolorze. Może to być obszerny, stylizowany na męski zestaw lub klasyczny, z dopasowaną, taliowaną marynarką. W tym sezonie śnieżnobiałe modele z powodzeniem zastępują kobiece suknie z odkrytymi plecami i lejącymi trenami.

Wzorem Anny Kalczyńskiej lub Agaty Młynarskiej można się zdecydować na biały total look, albo – tak jak Martyna Wojciechowska i Joanna Racewicz – do garnituru dopasować dodatki w kontrastowym kolorze. Warto zwrócić uwagę także na nogawki – otóż długie i szerokie optycznie wydłużą nogi, natomiast związane jak u znanej podróżniczki, dodadzą całości szczypty nowoczesności.

Od wielu miesięcy zarówno w kolekcjach prestiżowych domów mody, jak i w sieciówkach, prym wiodą ubrania z motywem róż. Materiałowe kwiaty sporych rozmiarów są doszywane na sukienkach, marynarkach, butach czy bluzkach. Ostatnio Edyta Herbuś i Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiły połączyć w swoich stylizacjach oba trendy, dodając róże do białych zestawów.

Aktorka na pokazie MMC pokazała się w cekinowej kreacji podkreślającej jej figurę, a różę nonszalancko przewiązała na szyi, natomiast gwiazda TVN na gali ShEO do zdjęć pozowała w białej mini, na której naszyte były ogromnych rozmiarów kwiaty. Przyznajcie, że pomysłowe!

Fankom bardziej casualowych stylizacji do gustu przypadną z kolei looki Małgorzaty Sochy oraz Mai Bohosiewicz. Bez wątpienia bowiem największym klasykiem w modzie damskiej jest połączenie spodni jeansowych ze zwykłym białym T-shirtem lub białą koszulą. Takie zestawy sprawdzą się w wielu sytuacjach i o każdej porze roku.

Małgorzata Socha postawiła na białą marynarkę w modne w tym sezonie paski, pod którą założyła top w tym samym kolorze. Do całości dobrała jeansy oraz buty, torebkę i pasek w kontrastowym, czarnym kolorze. Maja Bohosiewicz natomiast do klasycznej bazy dopasowała wyraziste dodatki w mocnych kolorach. Warto się zainspirować!

Finalnie, dla wszystkich kobiet, podchodzących z niechęcią do białych stylizacji w obawie przed ich szybkim pobrudzeniem, rozwiązaniem może być nieco przygaszony kolor. Według specjalistów, biel ma ponoć aż ponad 140 ciepłych i zimnych odcieni, które komponują się ze wszystkimi innymi barwami. Jest zatem w czym wybierać.

Zarówno Anna Wyszkoni na pokazie MMC, jak i Marta Żmuda Trzebiatowska na premierze kolejnego sezonu serialu „Bridgertonowie”, pokazały się w stylizacjach w odcieniu przygaszonej bieli. Owy kolor kości słoniowej jest niezwykle elegancki, a przy tym bardzo neutralny. Co więcej – można się w nim pewniej czuć, siadając na losowym krześle.

