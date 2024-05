Joanna Przetakiewicz o osobach zarabiających najniższą krajową. Jej słowa mogą zaskoczyć

Joanna Przetakiewicz to bizneswoman i założycielka marki La Mania, która nie ukrywa, że pieniądze są w jej życiu niezwykle ważne, a „luksus kocha z wzajemnością”. Równocześnie milionerka motywuje kobiety do niezależności finansowej. Teraz zapytano ją o to, jaka suma jest według niej niezbędna, aby godnie żyć. Designerka dodała też, co myśli o tych, którzy zarabiają 3 tys. złotych.

Joanna Przetakiewicz o zarobkach

Historia Joanny Przetakiewicz może inspirować, dlatego też projektantka wykorzystuje swoje możliwości. Jako inicjatorka akcji Era Nowych Kobiet, celebrytka każdego roku zachęca kobiety do przedsiębiorczości i świadomego decydowania o swojej przyszłości. Poza tym, kilka lat temu wydała książkę pt. „Pieniądze szczęście dają”, w której tłumaczy, jak istotne w życiu są własne zarobki.

W związku z tym ostatnio reporterka „Jastrząb Post” porozmawiała z nią o kwestiach finansowych. Zapytała 54-latkę o to, jaka suma – jej zdaniem – jest niezbędna, aby móc godnie żyć. Joanna Przetakiewicz w odpowiedzi zaznaczyła, że wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby i jej oczekiwań względem życia.

– Trudno mi powiedzieć, jaka to jest suma. Jest to uwarunkowane tym, czy musisz wynająć mieszkanie, spłacić kredyt, czy masz dzieci i w jakim wieku jesteś. To jest szalenie indywidualne. Jak masz pasję, którą jest jakiś drogi sport, to wygląda to inaczej. Jest więc milion czynników — rozsądnie odpowiedziała.

Następnie w wywiadzie została zapytana o to, czy kwota w wysokości 10 tys. złotych byłaby dla niej wystarczająca, aby czuć się bezpiecznie i zarazem utrzymać wysoki komfort życia. – Myślę, że 10 tysięcy złotych to jest bardzo dobra suma. Aczkolwiek, jak weźmiesz pod uwagę listę cen, np. za wynajem mieszkania, to trudno jest pomyśleć, że jest to wystarczające. Ostatnio podjechałam po kawę na wynos, wzięłam 3 kawy i precelka i zapłaciłam za to 120 złotych. Jak widzisz taką cenę, to zastanawiasz się, ile powinni młodzi ludzie zarabiać, żeby było ich stać na kino, na to, żeby mogli być razem, gdzieś wyjść itp. 10 tysięcy myślę, że jak na singla w Warszawie to jest dużo i jest to poziom finansowy, który daje bardzo duże bezpieczeństwo, ale z drugiej strony widzisz ceny, które są kompletnie abstrakcyjne — tłumaczyła Przetakiewicz..

Projektantka wypowiedziała się także na temat osób, których pensje oscylują wokół najniższej krajowej. Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona 4 242 zł brutto, czyli 3 221,98 zł netto. – Podziwiam tych, którzy żyją za 3 tysiące. Naprawdę podziwiam — wyznała Joanna Przetakiewicz.

