„Mija 6 lat odkąd mój świat się zatrzymał”. Wzruszające świadectwo Alżbety Leńskiej

Sześć lat temu, w maju 2018 roku, cała Polska trzymała kciuki za powrót Alżbety Leńskiej do zdrowia. Aktorce znanej z „Pierwszej miłości”, „M jak miłość” czy „Przyjaciółek”, prywatnie żonie Rafała Cieszyńskiego, z którym ma dwójkę dzieci, pękł tętniak. Leńska grała wówczas spektakl „Kontrabanda” w warszawskim teatrze Komedia.

– Nie wiedziałam, co się dzieje, leżałam na podłodze. Próbowali do mnie mówić, to przestało do mnie docierać, a potem nie pamiętam już nic – mówiła w rozmowie z „Dzień Dorby TVN”. W związku z pęknięciem tętniaka, aktorka przeszła operację mózgu.

Teraz, w szóstą rocznicę tego traumatycznego wydarzenia, Leńska powraca do niego w poście w mediach społecznościowym, przy okazji ogłaszając swoją nową inicjatywę.

Alżbecie Leńskiej pękł tętniak. Poruszające słowa aktorki

„Dzisiaj mija 6 lat odkąd mój świat na chwilę się zatrzymał. Bez pytania, negocjacji, bez ostrzeżenia rozłożył mnie mój mózg na łopatki. Miałam niesamowicie dużo szczęście i wiem, że dostałam w prezencie drugie życie i czas tutaj na ziemi” – napisała aktorka.

Jak przyznała, na początku po operacji była wręcz wulkanem energii. „Tak człowiek po operacji mózgu i blizną na głowie działał jak na haju z wiecznym uśmiechem, to gdzieś po drodze zaczęłam zapominać o tym co mnie spotkało i wchodzić na stare »tryby«. Praca, obowiązki, »ogarnianie« całego świata znowu mnie tak wciągnęło, że mój kochany mózg daje momentami znać – hej zwolnij, nie pamiętasz już o mnie?” – wyjaśnia aktorka.

Była na skraju życia i śmierci. Teraz aktorka pomoże innym

I właśnie w związku z tym, że chce być „zaprzyjaźniona ze swoim mózgiem”, postanowiła stworzyć „Happy Brain Society”, nad którym jednak wciąż jeszcze pracuje.

„Stara Ja by mówiła – no weź ile można siedzieć nad projektem. Ale nowa Ja chce żeby Społeczność Szczęśliwego Mózgu miała na czele nie zmęczoną i zestresowaną mnie z myślami – czy z wszystkim zdążyłam, czy jestem wystarczająco przygotowana etc. tylko szczęśliwą mnie która z radością i bez obaw będzie mogła się z wami podzielić wiedzą i pomysłami które zbieram od paru lat” – podkreśliła.

Alżbeta Leńska zapowiedziała, że w czerwcu tego roku będzie mogła podzielić się pierwszymi efektami swojej pracy.

„Pięknego dnia Wam życzę i pamiętajcie o sobie i swoim centrum dowodzenia. Woda, spacer i relaks to ponoć najlepsza tabletka na Happy Brain, którą można przetestować bez konsultacji z lekarzem, więc Go for It” – zachęciła na koniec.

