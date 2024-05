Serbska telewizja przerwała występ Luny! Jest szansa na przywrócenie Polki do konkursu?

Przypomnijmy, Luna, która reprezentowała Polskę na tegorocznej Eurowizji ze swoim utworem „The Tower”, musiała pożegnać się z konkursem już na etapie pierwszego półfinału. Nie znalazła się w gronie dziesięciu państw, którym udało się we wtorek 7 maja przejść do finału i tym samym jest to koniec jej przygody na imprezie w Malmo.

Teraz jednak okazuje się, że podczas występu Luny doszło do poważnego złamania regulaminu. Nie chodzi jednak o reprezentantkę Polski, ale o serbskiego nadawacę – telewizję RTS. Jak sie okazało, gdy 24-latka śpiewała „The Tower” i była w momencie kulminacyjnym swojej piosenki, RTS postanowił przerwać numer i wyemitować zgoła inny obrazek. Widzowie zobaczylii połączone flagii Serbii i Chin, a następnie kamery zaczeły relacjonować, co dzieje się na lotnisku. Później transmisja Eurowizji, bez żadnej zapowiedzi, z RTS1 przeniosła się na RTS2.

Serbska telewizja przerwała występ Luny. Tak to wyglądało

Przerwaniem transmisji Eurowizji 2024 Serbia poważnie złamała regulamin imprezy i musi liczyś się z konsekwencjami. Może to być np. wysoka kara finansowa ze strony Europejskiej Unii Nadawców Publicznych.

Nagranie z serbskiej telewizji, obrazujące ten moment, zamieścił na Twitterze Maks Motyka. Z kolei polscy fani Eurowizji już rozpisują się na forach na temat tego, że jest szansa na przywrócenie Luny do konkursu. Takich scenariuszy na razie nie przewiduje regulamin.

Kto jest już w finale Eurowizji?

Dziesięciu z piętnastu artystów, którzy zaprezentowali swoje piosenki we wtorek 7 maja awansowało do Wielkiego Finału, który odbędzie się w sobotę 11 maja. Są to:

Serbia – Teya Dora

Portugalia – Iolanda

Słowenia – Raiven

Ukraina – Jerry Heil i Alyona Alyona

Litwa – Silvester Belt

Finlandia – Windows95man

Cypr – Silia Kapsis

Irlandia – Bambie Thug

Chorwacja – Baby Lasagna

Luksemburg – Talia

Kolejny półfinał Eurowizji 2024 już w czwartek 9 maja.

