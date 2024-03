Luna buduje show na Eurowizję 2024. Pomaga jej reżyser znany ze współpracy z Taylor Swift

Luna, która będzie reprezentować Polskę w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji w szwedzkim Malmo, zaśpiewa piosenkę „The Tower”. Artystka, która naprawdę nazywa się Aleksandra Wielgomas, urodziła się w 1999 roku i swoją przygodę z muzyką zaczynała w dziecięcym chórze Artos im. Władysława Skoraczewskiego w Teatrze Wielkim. Kształciła się też w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim. Przy współpracy z wytwórnią Kayax wydała piosenki „Na wzgórzach niepokoju” czy „Zastyga”. Potem Universal Music Polska wydał jej singiel „Caught In The Night”. Jej debiutancki album „Nocne zmory” miał premierę w kwietniu 2023 roku.

Znany reżyser pomoże Lunie przy wystepie na Eurowizji 2024

Artystka wystąpi na Eurowizji 2024 już w maju, więc pozostało jej jeszcze kilka tygodni przygotowań do imprezy. W mediach społecznościowych zdradziła właśnie skład swojego eurowizyjnego „dram teamu”. Przewodzi mu wielokrotnie nagradzany na całym świecie, reżyser Jerry Reeve. Na swoim koncie ma współprace z tak topowymi artystami jak Taylor Swift, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, One Direction, czy Jonas Brother. To właśnie dzięki tym ostatnim otrzymał nominację MTV Video Music Award 2023.

Za choreografię odpowiedzialny jest znany ze swojej pracy przy brytyjskich i amerykańskich produkcjach, (np. The X Factor, The Voice, Netflix Dance Monsters), Lukas McFarlane. W jego CV widnieją tak znamienite nazwiska jak m.in. Taylor Swift, Celine Dion, Pink, Rita Ora.

– Pracuję z całą masą wspaniałych ludzi! Cieszę się, że do projektu zgodziła się przystąpić m.in. mega utalentowana Kamila Zalewska, która tańczyła z samą Kylie Minogue i Robbiem Williamsem! Zaskakujące wizualizacje oraz przepiękne kostiumy powstają z rąk polskich twórców… gryzę się w język, żeby nie zdradzić wszystkiego. Tak bardzo nie mogę doczekać się efektu finalnego naszej wielomiesięcznej, tytanicznej pracy! Dlaczego doba ma tylko 24 godziny? – opowiada podekscytowana artystka.

Lunie zależało na utrzymaniu spójności z klipem „The Tower”. Pojawią się więc te same motywy kolorystyczne oraz symboliczna gra w szachy. – Od razu dodam, że specjaliści od szachów pokazali mi błąd, który zrobiliśmy w klipie – szanuję! Już się nie powtórzy – zapewnia.

Wersja akustyczna piosenki „The Tower” Luny

29 marca, Luna wystąpi w Madrycie podczas eurowizyjnego pre-party. Tegorocznej edycji konkursu towarzyszy siedem takich imprez. Na każdej z nich występuje kilku do kilkunastu reprezentantów. Organizatorzy dostrzegli eurowizyjny potencjał Luny i zaprosili ją na każde z zaplanowanych wydarzeń (2xSztokholm, Madryt, Barcelona, Londyn, Amsterdam, Oslo).

Artystka zdecydowała się wypuścić akustyczną wersję „The Tower”, prezentując swoje możliwości wokalne. Zobaczcie nastrojowy teledysk, który towarzyszy premierze.

Eurowizja 2024. Konkurs główny, najważniejsze daty

W związku z tym, że podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy najbardziej jury i widzów zachwyciła Loreen i jej utwór „Tattoo”, w tym roku gospodarzem wydarzenia jest Szwecja, którą reprezentowała dwukrotna już zwyciężczyni plebiscytu.

Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a wielki finał odbędzie się 11 maja. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów.

W Malmo 7 maja, w pierwszym półfinale Eurowizji, Luna wystąpi jako szósta.

