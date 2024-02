Wrócił program „Woronicza 17”, a wraz z nim Kamila Biedrzycka

Program „Woronicza 17” zniknął z TVP Info 20 grudnia ubiegłego roku. Teraz wrócił, oczywiście z inną prowadzącą.

O powrocie Kamili Biedrzyckiej do TVP Info stacja poinformowała w sobotę 3 lutego, w przeddzień emisji programu „Woronicza 17”, w którym politycy różnych opcji omawiają bieżące wydarzenia i który od dziś poprowadzi dziennikarka. Emisja formatu zaplanowana jest w każdą niedzielę o godzinie 9:30.

– To dla mnie super wyzwanie. Poza tym uważam, że należy przywrócić właściwe proporcje w publicystyce w telewizji publicznej, traktuję to jako duże wyzwanie – przekazała w rozmowie z portalem Wirtualne Media nowa prowadząca „Woronicza 17”.

Kariera Kamili Biedrzyckiej

Kamila Biedrzycka swoją karierę dziennikarską zaczynała w RMF FM – pracowała tam w latach 2007-2010. Przez rok (od 2010 do 2011 roku) prowadziła relacje z Sejmu w TVN24 jako reporerka. Przygodę z Telewizją Polską rozpoczęła w 2012 roku. Początkowo również relacjonowała wydarzenia z Sejmu. Prowadziła też program publicystyczny „Gość Poranka” i komentowała w innych formatach bieżące wydarzenia. Po tym, jak Jacka Kurskiego ogłoszono nowym prezesem TVP, odeszła z Telewizji Polskiej.

Przez jakiś czas pracowała w Wirtualnej Polsce, a potem Superstacji. Od 2018 roku jest jednak na stałe związana z „Super Expressem”, gdzie publikuje wywiady i artykuły oraz prowadzi show „Express Biedrzyckiej”. Wiadomo, że mimo nowej pracy w TVP Info, wciąż będzie gospodynią formatu.

Widzowie reagują na powrót Kamili Biedrzyckiej

Pod postem, informującym widzów o powrocie Kamili Biedrzyckiej do „Woronicza 17”, znalazła się już masa komentarzy. Wielu internautów pisze, że jest to „wspaniała wiadomość”, inni, że „to już nie to samo” i że program prowadzony przez Adriana Klarenbacha był „o niebo ciekawszy”. Niestety pod postem jest też pełno hejtu. „Masakra pseudo dziennikarze prosto z szamba TVN. Szykuje się powtórka z PRL”; „TVP ma obecnie więcej pracowników niż widzów bo dziennikarzy tam już nie ma” – piszą niektórzy widzowie.

