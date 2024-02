Izabela Janachowska nie odchodzi z Polsatu. Edward Miszczak ogłasza: Poprowadzi nowy program

W połowie stycznia 2024 roku Izabela Janachowska przekazała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że nie będzie już prowadzącą „Tańca z Gwiazdami”. Tancerka współprowadziła ostatnie dwie edycje show Polsatu wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem. wW wydanym oświadczeniu Janachowska dała do zrozumienia, że potrzebuje zwolnić tempo i mięć więcej czasu na prywatne sprawy.

„»Taniec z Gwiazdami« to program, który pokochałam całym sercem – najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce” – przyznała. „Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami” – można było przeczytać w oświadczeniu.

Izabela Janachowska poprowadzi nowy program w Polsacie

Choć Izabela Janachowska zaczynała swoją karierę w show-biznesie jako tancerka w „Tańcu z gwiazdami”, jej dalsze losy związały się z zupełnie inną dziedziną. Po ślubie z Krzysztofem Jabłońskim, który odbył się w 2014 roku, została bowiem ślubną ekspertką. Ma własny salon sukien ślubnych, rozbudowanego bloga oraz kanał na YouTube. Janachowska prowadziła też w 2022 i 2023 roku w Polscie reality-show „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”. Wcześniej współprowadziła też „Sylwester szczęścia”, „Suknie marzeń Izabeli Janachowskiej” czy „Śluby gwiazd”.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media dyrektor programowy Polsatu przyznał, że w „Tańcu z Gwiazdami” trzech prowadzących, to było „za dużo”, jednak podkreślił, że stacja absolutnie nie rozstaje się z Izabelą Janachowską. – Pracujemy nad jej nowym programem do ramówki jesiennej – przekazał.

W piątek Janachowska zamieściła na Instagramie nagranie z sesji zdjęciowej. Dodała między hasztag „kocham swoją pracę”.

Galeria:

37-letnia Izabela Janachowska. Jaki ma styl?Czytaj też:

Aleksandra Żuraw urodziła drugą córkę. Pokazała wzruszające nagranieCzytaj też:

Co z „Kabaretem na żywo” na Polsacie? „Niech Miszczak posprząta po bałaganie”