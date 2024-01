Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z „Pytania na Śniadanie”

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prowadzili wspólnie program „Pytanie na Śniadanie” od września 2020 roku. Tam też zacieśniła się ich prywatna relacja. W marcu 2022 roku aktorka rozstała się ze swoim dotychczasowym mężem Marcinem Hakielem, a już w październiku potwierdziła swój związek z dziennikarzem.

Oświadczenie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Teraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poinformowali o tym, że rozstają się z redakcją „Pytania na Śniadanie”. W wydanym w mediach społecznościowym oświadczeniu dziękują między innymi wydawcom za zaufanie i wsparcie, ekipie pracującej za kulisami za profesjonalizm i widzom za codzienną obecność przed telewizorami. Z wpisu nie wynika jasno, czy nowi włodarze TVP podziękowali im za współpracę czy też była to ich prywatna decyzja.

„Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu »Pytanie na Śniadanie«. Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu. Dziękujemy Gościom, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Wasza obecność w studiu sprawiła, że każde wydanie programu było wyjątkowe i interesujące. Dziękujemy Ekipie, która pracowała za kulisami, dbając o każdy szczegół produkcji. Wasza ciężka praca, kreatywność i profesjonalizm sprawiły, że program był zawsze dobrze zorganizowany i atrakcyjny dla widzów” – napisała para.

„Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program »Pytanie na Śniadanie« ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym” –podkreślili Kurzajewski i Cichopek.

„Pytanie na Śniadanie” bez Cichopek i Kurzajewskiego. Co na to widzowie?

W sekcji komentarzy pod wpisem duetu prowadzących „Pytanie na Śniadanie” zaroiło się od wpisów. „Ale robią czystki w TVP...szkoda bo prowadzący pytanie na śniadanie byli naprawdę fajni...a tu wchodzi polityka niestety”; „Cieszę się, że doczekałam tego momentu. Czas na dziennikarzy z prawdziwego zdarzenia. A Państwu życzę odnalezienia się w innych projektach”; „Nigdy tego nie zrozumiem dlaczego wyrzucani są super prowadzący”; „Ja już nie oglądam. Wszyscy ulubieni prowadzących znikają”; „To już nie mam co oglądać”; „Wielka szkoda”; „Jesteście wielcy kochani będę tęsknić bardzo ale co zrobić. Mam nadzieję, że ta maskarada nie potrwa długo”; „No nie wierzę. Teraz to już kompletnie nie ma sensu oglądać” – piszą internauci.

