Michael Bolton ma guza mózgu. Przeszedł operację

Michael Bolton, czyli ikona muzyki lat 80. i 90., oficjalnie poinformował w sieci, że musiał pilnie poddać się operacji. Przed świętami wykryto u niego guza mózgu, a obecnie gwiazdor dochodzi do siebie po zabiegu. W oświadczeniu poinformował, że odwołuje koncerty i na jakiś czas zawiesza karierę.

Michael Bolton przeszedł operację

Michael Bolton to jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych wokalistów. Ma na koncie ponad 75 mln sprzedanych płyt na całym świecie, a jego dziesięć albumów i dwa single znalazły się na listach przebojów Billboard. Artysta ma w dorobku sześć nagród American Music Awards i dwie nagrody Grammy.

Do jego najsłynniejszych piosenek należą chociażby „How Am I Supposed To Live Without You”, „When I’m Back On My Feet Again” czy „Said I Loved You… But I Lied”. Kilkukrotnie występował w Polsce, m.in. 1 lipca 2011 roku w Warszawie na koncercie inaugurującym polską prezydencję w Unii Europejskiej. Teraz zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

„Koniec 2023 roku przyniósł mi wiele wyzwań. Tuż przed świętami wykryto u mnie guza mózgu, który wymagał natychmiastowej operacji. Aktualnie dzięki ogromnej miłości i wsparciu rodziny wracam do sił w domu. Przez następne miesiące poświęcę swoją energię na powrót do zdrowia, co oznacza, że muszę chwilowo zrobić przerwę w koncertach. Sprawienie fanom zawodu lub zawieszenie trasy zawsze było dla mnie niezwykle trudne, ale teraz moim priorytetem jest regeneracja i szybki powrót do występów” – napisał.

70-latek podkreślił, że jest wdzięczny za całą miłość i wsparcie, które w ciągu ostatnich lat otrzymał od swoich fanów. „Wiedzcie, że trzymam wasze pozytywne wiadomości w moim sercu i przekażę wam więcej informacji tak szybko, jak tylko będę w stanie” — zakończył. Teraz Michaela Boltona czeka długi okres rekonwalescencji, a jego zaplanowane na najbliższy czas występy odbędą się w innym terminie.

