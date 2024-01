W wieku 100 lat zmarła Glynis Johns, aktorka znana z „Mary Poppins”. Miała fascynujące życie

Glynis Johns zmarła w czwartek 4 stycznia 2024 roku w domu opieki w Los Angeles, o czym poinformował jej menadżer Mitch Clem.

Aktorka była córką walijskiego aktora Mervyna Johnsa, znanego między innymi z roli Boba Cratchita w brytyjskim filmie „Scrooge” z 1951 roku, i australijskiej pianistki Alyce Steelem. W związku z tym już od małego uczęszczała na lekcje tańca, śpiewu i baletu. W teatrze debiutowała jako 12-latka, a już trzy lata później pojawiła się w filmie. Do Hollywood trafiła w latach 50. W trakcie swojej kariery grała zarówno w produkcjach telewizyjnych, jak i filmach oraz teatrze. Znamy ją z takich tytułów jak „Przybysze o zmierzchu”, „W 80 dni dookoła świata”, „Nadworny błazen”, „Nie ma autostrad w chmurach”, „Ja cię kocham, a ty śpisz” czy „Spec”.

Przełomowa rola Glynis Johns i nagroda Tony

W wieku 49 lat, gdy była o krok od sfinalizowania swojego czwartego rozwodu, Johns otrzymała rolę Desiree w broadwayowskiej produkcji „A Little Night Music”, w której wykonała skomponowany dla niej przez Stehena Sondheima utwór „Send in the Clows”. Przyniosła jej ona prestiżową nagrodę Tony. Krytycy zachwycali się jej zdolnościami aktorskimi i muzycznymi, pisząc o jej „zamglonym głowie” i „błyszczących oczach” oraz ogromnym talencie komediowym.

Rolą, z której najbardziej znana jest szerokiej publiczności Johns, jest jej kreacja pani Banks w „Mary Poppins” – musicalu Disneya z 1965 roku.

W 1991 roku w rozmowie z „The Los Angeles Times” Johns wyznała, że chciała zostać naukowczynią, jednak „nie można w życiu robić wszystkiego”. – I nie miałam żadnego wyboru. II wojna światowa wybuchła, gdy miałam 16 lat – podkreśliła.

Jej ostatni występ na Broadwayu, u boku Rexa Harrisona w jego ostatniej inscenizacji, miał miejsce w komedii W. Somerseta Maughama „The Circle” (1989).

Glynis Johns miała czterech mężów

Aktorka była czterokrotnie zamężna i rozwiedziona. Jej pierwszym mężem, od 1942 do 1948 roku, był brytyjski aktor Anthony Forwood. Następnie wyszła za mąż za Davida R. Fostera (1952-56) i Cecila Hendersona (1960-62). Obaj byli biznesmenami. Jej ostatnim mężem był Elliott Arnold (1964-73), amerykański pisarz i powieściopisarz.

Jej jedyne dziecko, syn Gareth Forwood, zmarł w 2007 roku. Aktorka pozostawiła po sobie wnuka i troje prawnuków.

