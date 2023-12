Jonathan Majors winny napaści! Takie wiadomości miał wysyłać do partnerki

Przypomnijmy, 33-letni aktor został aresztowany 25 marca w związku z awanturą domową z 30-letnią Grace Jabbari, która został zabrana do szpitala z „drobnymi obrażeniami głowy i szyi”. Kobieta wniosła później zarzuty w sprawie, a podczas dwutygodniowego procesu, który miał swój finał 18 grudnia, poznaliśmy kontekst całej sprawy.

Jabbari zarzuciła aktorowi znanemu z filmów Marvela, że gdy pewnego dnia jechali wspólnie samochodem, siłą odebrał on jej telefon, powodując u niej „bolesny” uraz środkowego palca prawej dłoni, a kiedy próbowała wysiąść z samochodu, Majors uderzył ją w tył głowy, a następnie próbował siłą zmusić do powrotu do auta, powodując w wyniku rozcięcie za jej prawym uchem.

Biuro Prokuratora Okręgowego na Manhattanie w trakcie procesu ujawniło serię niepokojących wiadomości tekstowych, które wysyłać miał Majors do Jabbari. Próbował przekonać ją, aby nie jechała do szpitala na obdukcję i groził, że popełni samobójstwo. Na jednym z nagrań aktor mówi, że jego partnerka musi zachowywać się jak Corretta Scott King czy Michelle Obama, ponieważ on jest „wspaniałym człowiekiem”, który robi „cudowne rzeczy nie tylko dla siebie, ale też dla kultury i świata”.

Wyrok w sprawie Jonathana Majorsa

Już po pojawieniu się pierwszych doniesień w tej sprawie kontrakt z Majorsem zerwała reprezentująca go agencja Entertainment 360. Podobnie postąpiła firma PR-owa The Lede Company. Na wyrok i podjęcie kroków w odpowiedzi na niego, czekał z kolei Marvel, chociaż za kulisami mówiło się, że poszukiwany jest już nowy odtwórca roli Kanga.

W poniedziałek 18 grudnia Jonathan Majors został uznany winnym dwóch z czterech zarzucanych mu czynów – lekkomyślnego ataku trzeciego stopnia oraz nękania. Uznano go jednak niewinnym celowego ataku trzeciego stopnia oraz wzmożonego nękania drugiego stopnia. O tym, jaki będzie wymiar kary, aktor dowie się dopiero 6 lutego.

