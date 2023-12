Bryan Adams ujawnił szczegóły swojej przyjaźni z księżną Dianą. Zaczęło się od piosenki

Wspominając księżną Dianę, Bryan Adams ujawnił, jak zareagowała ona na tekst piosenki, której była bohaterką. W rozmowie z „Sunday Times” muzyk opowiedział, jak po raz pierwszy spotkał ją w samolocie. To tam wyjawił jej, że faktycznie ona była bohaterką piosenki zatytułowanej „Diana”. Księżna nie była ani trochę zaskoczona tą informacją.

Przyjaźń Diany i Bryana Adamsa

– Tak, wiem, to bardzo zabawne. Właściwie to chciałabym znów ją usłyszeć – miała odpowiedzieć Diana. Po tej wymianie zdań, Adams przesłał kopię utworu do Pałacu Kensington, a w odpowiedzi otrzymał zaproszenie na herbatę. – W rzeczywistości to dziwne i surrealistyczne, jak o tym pomyśleć – przyznał 64-letni obecnie muzyk.

Bryan Adams śpiewał o Dianie w dość odważny sposób. „W dniu, w którym on cię poślubił – niemal straciłem rozum. Diano – co ty robisz z takim gościem jak on” – brzmiały słowa piosenki. Wokalista stwierdzał tam, że bohaterka tekstu była „królową jego snów”.

Bryan Adams: Spotkania z nią były jedną z najlepszych rzeczy

– Naprawdę bardzo lubiłem Dianę, była wspaniałą kobietą i olbrzymią inspiracją – podkreślał. – Spotkania z nią były jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły – dodawał. Opowiedział też o zawiązywaniu się porozumienia z jego królewską przyjaciółką. – Kiedy pierwszy raz byłem w Pałacu Kensington, to nie miała wielkiej potrzeby porozmawiania z kimś, a ja nie wjeżdżałem w czyjeś życie, chcąc wiedzieć wszystko w 10 minut – zaznaczył.

– To faktycznie było spotkanie przy filiżance herbaty. Ale później, im bardziej się zaprzyjaźnialiśmy, tym więcej dowiadywałem się o jej sytuacji – ujawnił piosenkarz. Diana wyszła za mąż za króla Karola III w 1981 roku i miała z nim dwóch synów: Williama oraz Harry'ego. Para zdecydowała się na separację w 1992 roku i rozwiodła w 1996 roku.

Bryan Adams był podejrzewany o romans z księżną Dianą, głównie za sprawą swojej byłej partnerki. Cecile Thomsen w 2013 roku powiedziała w wywiadzie, że jej relacja z Bryanem była „burzliwa”, a „romans z Dianą nie poprawiał stanu rzeczy”.

