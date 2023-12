Leszek Miller ma żal do Aleksandra Kwaśniewskiego. Chodzi o zmarłego syna

Choć w zeszłym roku światło dzienne ujrzały informacje o problemach finansowych i prawnych Żurnalisty, mężczyzna zarzekał się, że stara się naprawić błędy przeszłości i prosi o szansę. Dziś nadal przeprowadza wywiady z osobami znanymi z pierwszych stron gazet, a jego rozmowy cieszą się ogromną popularnością. W najnowszej z nich wziął udział Leszek Miller. Polityk zdecydował się na mocne wyznanie.

Leszek Miller o śmierci syna i Aleksandrze Kwaśniewskim

W 2018 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci syna Leszka Millera. Leszek Miller junior w sierpniu popełnił samobójstwo, co dogłębnie poruszyło bliskie mu osoby. Polityk niejednokrotnie w wywiadach podkreślał, że czas tak naprawdę nie leczy ran, a śmierć dziecka była dla niego traumatycznym przeżyciem. Teraz wspomniał o tym również u Żurnalisty. Na pytanie podcastera: „Pogrzeb pana syna to najtrudniejsze co musiał pan przeżyć w życiu?” zdecydował się na szczerą odpowiedź.

– Tak, bo ja oczywiście uczestniczyłem w różnych pogrzebach, ale to jest pogrzeb, który nie powinien się zdarzyć, bo rodzice powinni umierać wcześniej niż dzieci. Jeżeli dziecko umiera, to dla rodziców jest to potworna tragedia – wyznał, a później dodał, że do tego wydarzenia przyczyniła się żona jego syna, której „brakowało ciepła”.

W dalszej części rozmowy Żurnalista nawiązał do tego, że na smutnej uroczystości zabrakło wówczas Aleksandra Kwaśniewskiego. Polityk otwarcie po latach przyznał, że jego bliscy byli zawiedzeni nieobecnością byłego prezydenta. Dodał, że zachowanie Kwaśniewskiego zrobiło na jego rodzinie przykre wrażenie – tym bardziej, że Leszek Miller junior opiekował się przez jakiś czas córką prezydenta.

Jakim ojcem był Leszek Miller?

Żurnalista w udostępnionym w niedzielę 10 grudnia wywiadzie zadał także Leszkowi Millerowi pytanie, czy był on dobrym mężem i ojcem. – Wiemy, że to jest mało czasu, ale ten czas co był, uważa pan, że dobrze go pan zagospodarował? – zastanawiał się. Ta kwestia nakłoniła polityka do refleksji.

– Musiałbym zapytać swojej żony, ale myślę, że niestety byłem lepszym mężem niż ojcem. Dlatego, że z żoną miałem więcej kontaktu niż z synem – wyznał Leszek Miller i z sentymentem dodał, że jego relacje z synem były dobre, kiedy był jeszcze dzieckiem i regularnie chodzili do kina na „Gwiezdne Wojny”. Z czasem ich więź przestała być tak silna.

