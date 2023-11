Shannen Doherty w poruszającym wyznaniu. „Nie chcę umierać”

W 2015 roku Shannen Doherty dowiedziała się, że ma nowotwór piersi. – W marcu wyczułam w swojej piersi guzek. Okazało się, że to rak. Jestem na etapie leczenia. Myślę optymistycznie – wyznała wtedy w wywiadzie. Choć w 2017 roku poinformowała w sieci, że rak jest w stanie remisji, to już w lutym 2019 roku lekarze poinformowali ją o nawrocie choroby w 4. stopniu. Na początku tego roku z kolei dowiedziała się, że nowotwór dał przerzuty do mózgu. Teraz okazało się, że to nie koniec.

Shannen Doherty o przerzutach

Gwiazda „Czarodziejek” i „Beverly Hills, 90210” znalazła się na okładce najnowszego wydania magazynu „People”. W poruszającym wywiadzie wyznała, że dostała kolejną dramatyczną diagnozę, gdyż jej nowotwór rozprzestrzenił się do kości. – Nie chcę umierać. Nie skończyłam z życiem. Nie skończyłam z kochaniem. Nie skończyłam z tworzeniem. Nie skończyłam z nadzieją na zmianę rzeczy na lepsze. Po prostu nie skończyłam – stwierdziła.

W dalszej części rozmowy przyznała, że od kiedy usłyszała przerażającą diagnozę, zmieniło się jej podejście do życia. – Kiedy zadajesz sobie pytanie: „Dlaczego ja? Dlaczego zachorowałam na raka?”, a następnie, „Dlaczego mój rak powrócił? Dlaczego jestem w czwartym stadium?”, to zaczynasz szukać większego celu w życiu – wyznała.

Gwiazda „Beverly Hills, 90210” walczy z rakiem

52-latka przeszła już mastektomię, chemioterapię i radioterapię, lecz leczenie nie przynosi takich efektów, o jakich marzy. Mimo wszystko nie traci nadziei i wciąż cieszy się życiem, twierdząc, że jej „najwspanialsze wspomnienia dopiero nadejdą”. — Modlę się. Budzę się i kładę spać dziękując Bogu, modląc się o rzeczy, które są dla mnie ważne, nie prosząc o zbyt wiele. To łączy mnie z wyższą siłą i duchowością. Moja wiara jest moją mantrą — przekonywała w rozmowie z „People”.

Wiadomo, że Shannen Doherty chce edukować w zakresie profilaktyki nowotworowej. W ten sposób pragnie pokazać, że osoby, które walczą z rakiem, wciąż mogą wiele zrobić dla świata, choć ludzie mają inne, niewłaściwe wyobrażenia na ich temat. — Zakładają, że nie możemy chodzić, jeść, pracować. Ale my nie jesteśmy skończeni. Chcemy działać, korzystać z życia i iść naprzód — zaapelowała.

Artystka ma również nadzieję, że zbierze fundusze, które w przyszłości przyczynią się do rozwoju badań nad nowotworami. – To dla mnie szaleństwo, że wciąż nie mamy lekarstwa – wyznała w „People”. Sama weźmie udział w badaniach klinicznych, które mają opracować nowe metody leczenia, a także zacznie dzielić się szczegółami swojej walki z nowotworem w nowym podcaście „Let's Be Clear with Shannen Doherty”. Jego premiera odbędzie się 6 grudnia w iHeartRadio.

