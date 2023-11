Dorota Gardias o swoich problemach ze zdrowiem. „Wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni”

Dorota Gardias w 1999 roku zdobyła tytuł Miss Lubelszczyzny, a rok później wybrana została najpiękniejszą studentką Lublina. Ma na swoim koncie także tytuły: Miss Tomaszowa Lubelskiego, Miss Chmielaków, Miss Nastolatek Zamojszczyzny, Miss Lata Zamojszczyzny, Miss Polonia Roztocza i Miss Dziennika Wschodniego. Startowała również w konkursie Miss Polonia a jako modelka znalazła się na okładkach magazynów takich jak: „CKM”, „Cosmopolitan”, „Twój Styl” czy „Moda & Styl”.

Pracę w mediach rozpoczęła w lubelskim oddziale TVP 3. Szeroka publika zna ją jednak głównie z tego, że od 2006 roku prezentuje pogodę w stacji TVN. Prowadziła programy takie jak „Projekt plaża”, „Projekt plaża nocą” oraz „Meteo Maniak”.

Dorota Gardias miała raka piersi

W czerwcu 2021 roku Dorota Gardias poinformowała, że podczas rutynowej kontroli dowiedziała się, że ma nowotwór piersi. Wtedy przyznawała w wywiadach, że „życie przeleciało jej przed oczami”. Operację trzeba było zrobić jak najszybciej. Dziennikarka poddała się jej we wrześniu tego samego roku.

Teraz w wywiadzie dla „Faktu” Gardias wyznała, jak się czuje. – U mnie zdrowotnie wszystko dobrze i to jest najważniejsze. My wszyscy, którzy jesteśmy zdrowi, to jesteśmy szczęściarzami. Nawet nie będę nawiązywać do swojej historii, która dla mnie zakończyła się cudownie i jestem w grupie szczęściarzy, jeśli chodzi o kobiety – podkreśliła.

Gardias: Nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni

Prezenterka zapewniła, że pomaga teraz wielu osobom, które potrzebują pomocy i to pozwoliło jej nabrać dystansu. – Także powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy zdrowi, nie narzekajmy, bo mamy powody do radości. Nie masz zdrowia nie masz nic, masz zdrowie, to możesz wszystko. Jeśli ktoś ciągle narzeka, to zachęcam do odwiedzenia hospicjum. Idź i zobacz, to się wyprostujesz. Nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, ale to nie jest prawda. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie jesteśmy narażeni na tyle toksycznych substancji w samym pokarmie, a wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Taki jest świat i też trzeba się umieć w nim odnaleźć – powiedziała.

