Maciej Trojanowski, wieloletni prowadzący „Nie do wiary”, nie żyje

O śmierci Macieja Trojanowskiego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego przyjaciel, producent filmowy Maciej Znajdek-Znaniewski, który wraz z nim realizował na antenie TVN format „Nie do wiary”. Dziennikarz zmarł w piątek 13 października.

„Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać” — napisał Maciej Znajdek-Znaniewski.

Przy okazji Znajdek-Znaniewski wyznał, że kilka miesięcy temu wrócili do prac nad reaktywacją programu. „Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją »Nie do Wiary« to słowa: »Witam w Strefie 11« już nie padną… Maciek, dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu!” – przekazał.

Maciej Trojanowski zmarł. Kim był?

Maciej Trojanowski z zawodu był magistrem inżynierem chemii – ukończył Politechnikę Warszawską i pracował najpierw w koncernach Monsanto czy Hoffmann-La Roche. Szybko znalazł się jednak w telewizji, gdzie realizował się jako prezenter.

Szeroka publiczność zna go z programu „Nie do wiary”, który prowadził od 1996 roku. Format nadawany był do 2007 roku, a potem ponownie od 2012 do 2013 roku. W magazynie poruszano tematy zjawisk nadprzyrodzonych, niewyjaśnionych historii z przeszłości oraz przepowiedniami przyszłości. Ekipa współpracowała z wieloma międzynarodowymi stowarzyszeniami, które zajmowały się takimi zjawiskami.

W 2008 roku Trojanowski prowadził na antenie telewizji Polsat program „Stefa Tajemnic”, będący odpowiednikiem „Nie do wiary”. Program usunięto z ramówki już rok później. W 2007 roku oglądać mogliśmy Trojanowskiego w filmie „Skorumpowani”.

