Marcin Wrona „po cichu” rozwiódł się z żoną? Ma teraz o 9 lat młodszą partnerkę

Marcin Wrona pracuje w telewizji TVN od początku jej istnienia. W latach 1997-1998 był reporterem „Faktów”. Potem, do 2006 roku, prowadził talk-show „Pod napięciem”, za który otrzymał nagrodę „Hiena Roku”. Od 2006 roku jest korespondentem „Faktów” w Stanach Zjednoczonych. Podczas swojego pobytu w USA Wrona napisał też książki „Wrony w Ameryce” (2012) i „Wroną po Stanach” (2020).

Małżeństwo Marcina Wrony to już przeszłość

Do Stanów Zjednoczonych Marcin Wrona wyemigrował ze swoją żoną Aleksandrą i 3-letnią wtedy córką Mają. Rok później na świat przyszedł syn pary Jan. Teraz serwis ShowNews podaje, że małżeństwo Wrony, od kilku lat należy do przeszłości. Co więcej, w 2021 roku dziennikarz związał się z młodszą od siebie o 9 lat Joanną, mieszkanką amerykańskiego stanu Pensylwania. Kobieta pracować ma jako inżynier biomedyczny w jednej z amerykańskich korporacji.

W rozmowie z portalem ShowNews Wrona ujawnił, że przeszedł ostatnio operację łękotki, a zdiagnozować w końcu zdołali go dopiero lekarze w Krakowie. Operację jednak przeszedł już – ze względu na napięty grafik – w USA. Dziennikarz przyznał, żęe jego nowa partnerka, ma na niego pozytywny wpływ, także pod względem zdrowotnym. W związku ze swoją kontuzją, musiał bowiem sporo schudnąć.

– Stosuję dietę – z rożnym powodzeniem. Jeszcze mam dużo do zrzucenia. Asia bardzo mnie motywuje. Generalnie staram się trzymać poniżej 1500 kalorii. Przed kontuzją ćwiczyłem 3-4 razy w tygodniu. A oprócz tego zimą jeździmy na narty i dużo chodzimy po górach czy pływamy na kajakach. Asia jest bardzo aktywna. I dlatego mnie inspiruje – powiedział.

Wrona nie zdradził, dlaczego rozstał się ze swoją żoną. Pytany o plany małżeńskie z nową partnerką wyznał, że jest im „dobrze i to najważniejsze”.

Jak zmienił się Marcin Wrona?

Marcin Wrona jest aktywny w mediach społecznościowych. W naszej galerii obejrzeć możecie fotki z podróży, jakie zamieszcza w sieci.

