TVP zapowiada, co w nowym odcinku serialu „Reset”. „Rząd Tuska współdziałał wraz z władzami Rosji”

Od 22 sierpnia na antenie Telewizji Polskiej oglądać można 2. sezon budzącego kontrowersje serialu „Reset”. Autorami formatu są Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz. W zapowiedzi serii TVP wyjaśniało, że widzów czeka „powrót do tematyki poruszonej już w pierwszej serii dokumentu, czyli relacji polsko – rosyjskich w latach poprzedzających wybuch wojny na Ukrainie”.

Przypomnijmy, w 1. sezonie serialu „Reset” Cenckiewicz i Rachoń oskarżyli o wysługiwanie się Rosji polityków obecnej opozycji, zwłaszcza Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, w czasach, gdy pierwszy był premierem, a drugi ministrem spraw zagranicznych.

Co w nowym odcinku serialu „Reset” TVP?

W notce prasowej TVP wyjawiło, czego spodziewać mogą się widzowie w najnowszym odcinku serialu „Reset”, który wyemitowany zostanie w sobotę 30 września.

Jak czytamy, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Cenckiewicz i dziennikarz Michał Rachoń, autorzy serialu, przeanalizowali dokumenty zbrodni katyńskiej, szczegóły późniejszych śledztw i ocenę prawną działań podejmowanych przez polityków oraz poszczególne rządy.

„Poznamy szczegóły nieznanej dotychczas korespondencji pomiędzy Siergiejem Ławrowem, a Radosławem Sikorskim. Rząd Donalda Tuska współdziałał wraz z władzami Rosji, by usunąć zbrodnię katyńską z listy spraw spornych i doprowadzić do nieuznania jej za ludobójstwo. Miało to pomóc Putinowi w stworzeniu nowej architektury w Europie” – zapowiada TVP, dodając, że „na szczęście przeciwstawił się temu Lech Kaczyński”.

„Reset”, odc. 8. Kiedy oglądać?

Premiera 8. odcinka serialu „Reset” w Telewizji Republika już w sobotę 30 września godzinie 20:00.

